ملخص وأهداف ورجل مباراة ريال مدريد ضد مارسيليا في دوري أبطال أوروبا

فاز ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، على حساب ضيفه مارسيليا الفرنسي بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى بمرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل ريال مدريد ثنائية عن طريق لاعبه الفرنسي كيليان مبابي من ضربتي جزاء بعدما تقدم تيموتي وياه لصالح مارسيليا.

أخبار ذات علاقة اشتباكات قوية بين الشرطة وجماهير مارسيليا قبل مواجهة ريال مدريد (فيديو)

رجل المباراة.

يستحق كيليان مبابي لقب رجل المباراة بتسجيله هدفين وإزعاجه مارسيليا بشكل دائم خلال المباراة.

ملخص المباراة

ويتابع "إرم نيوز" في السطور التالية أحداث مباراة ريال مدريد ضد مارسيليا في دوري أبطال أوروبا.

التشكيل الرسمي

أخبار ذات علاقة غليان في غرفة ملابس ريال مدريد.. ما القصة؟

كورتوا في تدريبات الإحماء

أجواء جماهيرية رائعة في ملعب برنابيو

تيفو جماهير ريال مدريد

أحداث الشوط الأول

الدقيقة 1: مبابي يهدر فرصة قريبة بضربة مزدوجة خلفية تمر بجوار القائم

الدقيقة 2: ضغط مكثف من ريال مدريد وارتباك دفاعي في مارسيليا

الدقيقة 4: أرنولد يشكو الإصابة في بداية اللقاء

الدقيقة 5: مشاركة كارفخال على حساب أرنولد

الدقيقة 7: القائم يحرم ماستانتونو من هز الشباك

الدقيقة 8: رودريغو يوجه تسديدة ينقذها دفاع مارسيليا

الدقيقة 11: الحارس ينقذ محاولة هويسن

الدقيقة 13: تسديدة بعيدة من ماستانتونو

الدقيقة 14: مارسيليا يهدر فرصة قريبة

الدقيقة 15: الحارس ينقذ فرصة خطيرة من مبابي

تدخل قوي من كارفخال ضد لاعب مارسيليا

الدقيقة 23: مارسيليا يتقدم بهدف تيموتي ويا

الدقيقة 25: كورتوا يبعد تسديدة تيموتي ويا

الدقيقة 27: ضربة جزاء لصالح رودريغو

الدقيقة 28: مبابي يسجل هدف التعادل لريال مدريد

الدقيقة 30: فرصة خطيرة من ماستانتونو

الدقيقة 32: مارسيليا يطالب بضربة جزاء نتيجة لمسة يد

الدقيقة 33: تسديدة قوية من تشواميني لاعب ريال مدريد

الدقيقة 39: فرصة ضائعة من مارسيليا

الدقيقة 40: تسديدة قريبة من مبابي يتصدى لها الحارس

الدقيقة 45+1: ماستانتونو يهدر فرصة محققة لريال مدريد

نهاية الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق

أخبار ذات علاقة بعد مغادرة موقعة مارسيليا.. أول تشخيص لإصابة أرنولد نجم ريال مدريد

أحداث الشوط الثاني

مبابي يعتذر لجماهير ريال مدريد

الدقيقة 50: مبابي يسدد والعارضة تتصدى

الدقيقة 53: تسديدة فرانكو يبعدها الحارس

الدقيقة 54: مبابي يسقط ومطالبة بضربة جزاء

الدقيقة 56: كورتوا يتصدى لمحاولة أوباميانغ

الدقيقة 59: هويسن يبعد عرضية من جرينوود

الدقيقة 60: تشابي ألونسو يتراجع عن مشاركة براهيم دياز على حساب ماستانتونو

الدقيقة 63: مشاركة براهيم دياز وفينيسيوس جونيور في صفوف ريال مدريد

الدقيقة 71: اعتداء دون كرة من كارفخال تجاه رولي حارس مارسيليا

الدقيقة 73: طرد كارفخال لاعب ريال مدريد

الدقيقة 78: ضربة جزاء لريال مدريد

الدقيقة 81:ريال مدريد يسجل هدف التقدم عن طريق مبابي

الدقيقة 85: كورتوا يتألق ويبعد محاولة لصالح مارسيليا

نهاية المباراة بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1.