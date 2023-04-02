أحمد عبدالقادر يرفض مصافحة كولر بعد مباراة الأهلي والهلال (فيديو)

وضمن الأهلي، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 10 ألقاب، مقعدا في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز 3/0 على الهلال، واحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة خلف ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وحصد الأهلي 10 نقاط وهو نفس رصيد الهلال، لكن الأهلي يتفوق في النتائج المباشرة بفوزه 3/0 وخسارته 0/1 أمام منافسه السوداني، كما يتفوق الأهلي في فارق الأهداف.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي في ربع النهائي مع أحد فرق الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي والترجي التونسي.

ومن المقرر أن تجرى قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، يوم الأربعاء المقبل، في مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بالقاهرة.