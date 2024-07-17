قضت محكمة إسبانية، اليوم الأربعاء، بالسجن لمدة 8 أشهر بحق أحد الأشخاص بعد ثبوت ارتكابه جرائم عنصرية ضد لاعبي ريال مدريد أنطونيو روديغر، وفينيسيوس جونيور.

ولجأ المتهم إلى أسماء مستعارة للتوجه بعبارات عنصرية وتعاليق تتضمن إهانات لكل من الألماني أنطونيو روديغر، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، وذلك خلال تعليقه في منتدى خاص بالمشجعين على مقالات نشرتها صحيفة ماركا (marca) الإسبانية.

وقال ريال مدريد، اليوم الأربعاء، في بيان رسمي إن محكمة التحقيق الخامسة في بلدة "بارلا" أصدرت، الأربعاء، حكمًا بالإدانة ضد شخص قام، تحت أسماء مستعارة مختلفة في منتدى النسخة الرقمية من صحيفة ماركا، بتوجيه هجمات عنصرية خطيرة وإهانات ضد لاعبَينا فينيسيوس جونيور، وأنطونيو روديجر.

وأضاف ريال مدريد في البيان الذي نشره على موقعه الرسمي: "أُدين المتهم، على وجه التحديد، بارتكاب جريمتين ضد النزاهة الأخلاقية ضد فينيسيوس جونيور، وأنطونيو روديغر، كما أُدين بسبب التصرف بدوافع عنصرية.

كما توجهت للمتهم نفسه اتهامات باحتقار الأديان بخصوص الإساءة لأنطونيو روديغر.

وقررت المحكمة سجن المتهم 8 أشهر فضلاً عن حظره من المشاركة في المنتدى المذكور لمدة 20 شهرًا.

وتضمن الحكم القضائي إسعاف المتهم بتعليق عقوبة السجن بشرط المشاركة في برنامج المساواة في التعامل وعدم التمييز.

ويعد هذا الحكم الثاني الذي يستهدف مشجعين توجهوا بسائر أشكال الإهانات العنصرية ضد لاعبي ريال مدريد، بعد قضية فينيسيوس جونيور، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار حكم بسبب هجمات وإهانات غير مقبولة تحدث أيضًا في المنتديات الرقمية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.

وكشف الريال في بيانه الرسمي قوله: "سيواصل ريال مدريد، الذي رفع مع فينيسيوس جونيور دعوى قضائية خاصة في هذا الإطار، العمل على حماية قيم نادينا، والقضاء على أي سلوك عنصري في عالم كرة القدم والرياضة".

وتابع: "أخيرًا، يُثمّن ريال مدريد سلوك وتعاون المشجع الذي كشف الإهانات في منتدى صحيفة ماركا فأخطر نادينا والسلطات المعنية".

وكان المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أكثر لاعبي ريال مدريد والدوري الإسباني عرضة للعنصرية من قبل جماهير الأندية المنافسة للريال، حيث تعرض للإهانات في مباريات الريال أمام فالنسيا وأتلتيكو مدريد وأوساسونا خلال العامين الماضيين.