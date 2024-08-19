أكد محمد الشناوي، حارس مرمى وقائد الأهلي المصري، أنه لم يندم على رفض عرض الرحيل إلى نادي النصر السعودي.

وارتبط اسم الشناوي بالرحيل إلى النصر في يناير 2023 على سبيل الإعارة، ولكن الصفقة لم تكتمل في النهاية.

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وقال الشناوي عبر قناة "أون تايم سبورتس":" تلقيت عرضًا من نادي النصر مرتين آخرهما قبل مباراة الزمالك، والإدارة رفضت رحيلي، وأبلغني محمود الخطيب رئيس النادي بذلك وهو ما تقبلته".

وأضاف "العروض وصلت لأرقام ضخمة، كنت سأتقاضى مع النصر خلال 3 مواسم نصف مليار جنيه مصري وراتبي السنوي مع الأهلي أقل خلال المواسم الثلاث بنسبة 20% من قيمة عقده الذي كان مقررًا مع النصر".

وأكد أن الأهلي صاحب الفضل عليه في مشواره موضحًا أنه فخور بالانتماء إلى فريق كبير بقيمة الأهلي.

وعن إمكانية رحيله إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل، قال حارس الأهلي ومنتخب مصر "هناك أندية تتواصل بشكل شفهي مع وكيلي، ولكنني لن أرحل إلا عن طريق إدارة الأهلي".

وأشار إلى أن أي عروض يتلقاها يحيلها لإدارة الأهلي موضحًا أن عقده مع الفريق الأحمر ينتهي في صيف 2025.

وأضاف "عقدت جلسة مع الإدارة في بداية العام الماضي للتجديد، ولكن لم يحدث أي تطورات جديدة بخصوص هذا الملف، ولن يكون هناك اختلاف فيما يخص تجديدي؛ لأن الأهلي بمثابة بيتي".

وأكد أن مصلحة الأهلي هي الأهم بالنسبة له موضحًا أنه يقدر انشغال مسؤولي القلعة الحمراء بالعديد من الملفات المهمة الخاصة بأمور النادي.