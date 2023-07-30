تقرير: ليفربول يستهدف ضم مبابي معارا لمدة عام
كشفت صحيفة "ميرور"، في خبر حصري لها، أن نادي ليفربول يجري محادثات مع مسؤولي باريس سان جيرمان بشأن استعارة الفرنسي كيليان مبابي، لمدة عام واحد.
ويرغب باريس سان جيرمان في بيع مبابي هذا الصيف، حيث ينتهي عقده في يونيو 2024، بعدما رفض الفرنسي تفعيل بند التمديد الاختياري لعام إضافي.
مبابي بدوره يريد الانتقال إلى ريال مدريد، لكن النادي الإسباني يريد ضم المهاجم مجانًا في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.
وقالت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم السبت، إن "الريدز مستعدون لعرض صفقة إعارة لمدة عام على مبابي، والتي ستجلب أموالًا إلى باريس سان جيرمان، وتسمح للاعب، البالغ من العمر 24 عامًا، بإكمال حلمه بالانتقال إلى ريال مدريد العام المقبل".
وأوضحت: "رفض مبابي الانتقال إلى نادي الهلال، على الرغم من عرض الجانب السعودي رقما قياسيا عالميا، ليدخل ليفربول في محادثات مع باريس سان جيرمان بشأن انتقال الدولي الفرنسي".
وتابع التقرير: "ليفربول مستعد لعرض صفقة إعارة على مبابي لمدة عام واحد، مما يخرجه من باريس، وسيجلب المال لناديه ويمكّن المهاجم من إكمال حلمه بالانتقال إلى مدريد، وشجع الريدز على هذه الخطوة احترام مبابي للنادي وحقيقة أن والدته - ووكيلته أيضًا - من أشد المعجبين بجماهير النادي".
ولم يعلق نادي ليفربول سواء بالنفي أو بالإيجاب على هذه التقارير، حتى الآن.
وتلقى سان جيرمان عرضًا بقيمة 259 مليون جنيه إسترليني من فريق الهلال السعودي لضم مبابي.
وأكدت التقارير، في وقت سابق، أن مبابي رفض العرض ولا يريد الانضمام إلى الدوري السعودي.
وأبلغ باريس سان جيرمان نجمه مبابي أنه إذا لم يجدد تعاقده أو يوافق على العروض المقدمة لرحيله في الصيف الجاري فلن يلعب مباراة واحدة الموسم المقبل، حسبما كشفت عدة تقارير صحفية فرنسية.
ويبدأ باريس سان جيرمان موسمه في الدوري الفرنسي بمواجهة لوريان، كما سيواجه تولوز في كأس السوبر.