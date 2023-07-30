تقرير: ليفربول يستهدف ضم مبابي معارا لمدة عام

كشفت صحيفة "ميرور"، في خبر حصري لها، أن نادي ليفربول يجري محادثات مع مسؤولي باريس سان جيرمان بشأن استعارة الفرنسي كيليان مبابي، لمدة عام واحد.

ويرغب باريس سان جيرمان في بيع مبابي هذا الصيف، حيث ينتهي عقده في يونيو 2024، بعدما رفض الفرنسي تفعيل بند التمديد الاختياري لعام إضافي.