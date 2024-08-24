قال الهولندي إريك تين هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، إن مهاجم فريقه أليخاندرو غارناتشو لديه الإمكانيات ليصبح لاعبًا من الطراز العالمي إذا واصل العمل الجاد، وذلك قبل أن يحل يونايتد ضيفًا على برايتون آند هوف ألبيون، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وصنع غارناتشو (20 عامًا) الهدف الذي سجله المهاجم جوشوا زيركزي في مباراته الأولى مع يونايتد ليقودا الفريق إلى الفوز 1-صفر على فولهام في افتتاح الدوري الإنجليزي، وسجل الأرجنتيني هدفًا في مباراة درع المجتمع أمام مانشستر سيتي التي خسرها يونايتد بركلات الترجيح.

وسجل غارناتشو إلى جانب كوبي ماينو هدفي فوز يونايتد 2-1 على السيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وكان للأرجنتيني كثير من اللحظات المضيئة في الدوري خلال موسم يونايتد الباهت الذي أنهاه الفريق في المركز الثامن.

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وأبلغ تين هاغ الصحفيين: "لا يزال أمامه طريق طويل حتى يصبح لاعبًا من الطراز العالمي، يبدأ الأمر بالعمل الجاد وهو ما أوصله إلى ما هو عليه الآن، وسيقوده لأن يصبح لاعبًا من الطراز العالمي؛ لأنني أرى أنه يتمتع بالإمكانيات اللازمة لذلك".

"نحتاج إلى الاعبين مثيرين للاهتمام، ولكن أعتقد أن كل فريق في القمة يحتاج إلى لاعب يتمتع بالقدرة على التألق".

"غارناتشو يمكنه بالتأكيد أن يصبح هذا اللاعب، إذا أردت أن تكون ذلك اللاعب صاحب الطراز العالمي فعليك أن تفعل ذلك باستمرار، وهو يتمتع بإمكانيات عالية بالتأكيد".

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وتحول كوبي ماينو (19 عامًا) إلى لاعب أساسي في تشكيلة إنجلترا خلال بطولة أوروبا 2024 تحت قيادة المدرب السابق غاريث ساوثغيت، وقال تين هاغ إن الخبرة صقلت مهارات لاعب خط الوسط الشاب.

وأردف: "ستساعده هذه الخبرات على أن يصبح لاعبًا أفضل، لاعب الوسط المثالي هو الذي يتمتع بمهارات هجومية ودفاعية جيدة للغاية".

"إنه لاعب قادر على فعل ذلك، ويمكنه اللعب في مركز لاعب الوسط المهاجم ولاعب الوسط المدافع".