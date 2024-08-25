أحرز كول بالمر لاعب تشيلسي هدفًا رائعًا، في شباك وولفرهامبتون، خلال مباراة الفريقين، مساء اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي.

ويلتقي فريق تشيلسي مع وولفرهامبتون، مساء اليوم الأحد، على استاد مولينيو، ضمن مباريات الجولة الثانية من البريميرليغ.

وخطف كول بالمر الهدف الثاني لفريق تشيلسي أمام وولفرهامبتون، بعد أن استغل خروج حارس وولفرهامبتون من مرماه ولعب الكرة ساقطة في المرمى مباشرة.

ولكن، في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول نجح يورجن ستراند لارسن بتسجيل التعادل لأصحاب الملعب، بعد أسيست خيالي من آيت نوري.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.