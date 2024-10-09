الأهلي المصري يقترب من تلبية طلب كولر

كشفت تقارير إعلامية أن إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، اقتربت بقوة من تلبية طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، بضم صفقة جديدة، خلال فترة الانتقالات الجارية.

كان مختار مختار، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، قال مؤخرًا في تصريحات تلفزيونية إن الفريق الأحمر يستهدف التعاقد مع لاعبين محليين وأجانب في الخط الهجومي للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

بينما محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، أكد في تصريحات أخرى أن إدارة القلعة الحمراء، تواصل السعي للتعاقد مع صفقات جديدة.

ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "صدى البلد"، فإن "الأهلي- وفقا لمصادر من داخل القلعة الحمراء- توصل لاتفاق بالفعل مع مهاجم، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية".

وأضاف التقرير: "المهاجم الجديد سيكون أجنبيًّا مميزًا، حيث أقنع كولر بإمكانياته بعد الاطلاع على لقطات له".

أخبار ذات علاقة صفقات الأهلي المصري المنتظرة قبل غلق الميركاتو

وكان النادي الأهلي خسر بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام الزمالك، في المباراة التي أقيمت في السعودية يوم الـ27 من سبتمبر الماضي.

الأهلي يستعد حاليًّا لخوض بطولة كأس السوبر المصري الذي سيقام في الإمارات من الفترة الـ20 حتى الـ24 من أكتوبر الجاري.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، في إطار دور نصف النهائي يوم الأحد الـ20 من أكتوبر، وحال فوزه سينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز لمواجهته في النهائي.

أخبار ذات علاقة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي المصري والعين الإماراتي

وبعد بطولة كأس السوبر المصري، ينتظر النادي الأهلي مباراة قوية أمام العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

ويلتقي الأهلي مع العين الإماراتي، يوم الـ29 من أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي في مباراة الجولة الثانية من مسابقة كأس إنتركونتيننتال.