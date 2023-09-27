هل تصبح غرامة كهربا "الورقة الرابحة" في انتخابات الزمالك؟
أصبح اسم محمود عبدالمنعم "كهربا" مهاجم النادي الأهلي المصري، هو "الورقة الرابحة" بين مرشحي الرئاسة في انتخابات نادي الزمالك الغريم التقليدي للمارد الأحمر.
على مقعد الرئيس في الانتخابات المقبلة للزمالك يتنافس 5 مرشحين، هم: حسين لبيب، فاروق جعفر، عمر هريدي، ميرفت السيد، وماجد الحنبلي.
وتحدث المتنافسين الرئيسيين على منصب الرئيس، فاروق جعفر وحسين لبيب عن غرامة كهربا لصالح الزمالك، فالأول أكد أنه يوافق على تقسيط المبلغ، أما الثاني فرفض رفضًا قاطعًا حتى لو اعتزل اللاعب.
لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كهربا، مهلة جديدة لمدة شهرين، لسداد الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك، وقدرها 2 مليون دولار، إضافة إلى فوائد التأخير، وقد يتعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر جديدة، حال عدم السداد.
هل تصبح الغرامة الورقة الرابحة في الانتخابات؟
أصبحت قضية غرامة كهربت هي فرس الرهان أو "الورقة الرابحة بين النائي حسين لبيب وفاروق جعفر، حيث يرغب كل منهما في خطب ود الجماهر والجمعية العمومية عن طريق تحصيل غرامة اللاعب، ولكن بطريقين مختلفين.
فاروق جعفر قال إنه: "في حال الفوز في انتخابات الزمالك وتولي رئاسة الزمالك، سأوافق على تقسيط غرامة كهربا، النادي في حاجة للمال بالوقت الحالي، لذلك لا يمكن اشتراط دفع غرامة كهربا كاش وبشكل فوري، وسأحاول إيجاد حل يرضي جميع الأطراف".
وأضاف: "تقسيط غرامة كهربا أفضل حل من وجهة نظري، ومقدرش اشترط عليه أنه يدفع المبلغ كاش ممكن اللاعب يقولي إنه سيعتزل وتضيع الأموال على نادي الزمالك، ودعونا نقرب المسافات بين مجلس إدارة الناديين، ونتفاهم مع كل الأطراف والقبول بسداد المبلغ بالأقساط مع وجود ضامن لذلك، لكن فكرة الضغط على اللاعب ماذا ستفيد؟".
أما حسين لبيب قال: "غرامة كهربا 2 مليون دولار، إضافة إلى فوائد الغرامة، ولن نوافق على التقسيط، المبلغ يحتاجه الزمالك بشكل كامل في أقرب وقت".
وأوضح أنه لن يتهاون في حقوق القلعة البيضاء، في أزمة لاعب الأهلي، وهدفه الحصول على المبلغ كاملًا وبالفوائد.
وشدد لبيب على أنه سيكون "سعيدًا" حال قرر اللاعب إعلان اعتزاله كونه أخطأ في حق الزمالك، وموافقته على تقسيط الغرامة سيكون مساعدة له في التمادي في الخطأ وهو ما لا يقبله.
موقف دفع الغرامة حال اعتزال اللاعب
محمد بيومي خبير اللوائح والقوانين أكد الإجراء المرتقب لنادي الزمالك ضد محمود كهربا، لاعب الأهلي حال اعتزاله كرة القدم هو تحويل المبلغ على النادي الأهلي.
وقال بيومي في تصريحات تليفزيونية إن العقوبة تلاحق اللاعب والنادي الأهلي، لأنه حين تعاقده مع كهربا كان يعلم بوجود نزاع تجاهه وبالتالي فإن النادي الأهلي متضامن في هذه الأزمة.
ونفى بيومي سقوط العقوبة في حالة إعلان اللاعب اعتزال كرة القدم مؤكدًا أن الفيفا والمحكمة الرياضية تضمن الحقوق وبالتالي فتتحول الغرامة على النادي الموقع معه اللاعب وهو النادي الأهلي.
واختتم: "يمكن جدولة المبلغ في حالة واحدة فقط وهي موافقة نادي الزمالك على تقسيط مبلغ الغرامة".
كانت المحكمة الرياضية الدولية قرَّرت تغريم كهربا مليوني دولار مع فوائد خمسة في المئة لصالح نادي الزمالك بسبب فسخه عقده من طرف واحد عام 2019.
وحتى الآن، لم يعلن كهربا دفع الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك الذي رفع شكوى جديدة ضد اللاعب.
وفي حال عدم دفع الغرامة سيتم إيقاف اللاعب مجددًا.
ويعد كهربا أحد أبرز عناصر الخط الأمامي للنادي الأهلي، إذ قدَّم موسمًا جيدًا منذ عودته من الإيقاف وقاد فريقه للتتويج بعدة ألقاب محلية وأفريقية.