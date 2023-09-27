هل تصبح غرامة كهربا "الورقة الرابحة" في انتخابات الزمالك؟

على مقعد الرئيس في الانتخابات المقبلة للزمالك يتنافس 5 مرشحين، هم: حسين لبيب، فاروق جعفر، عمر هريدي، ميرفت السيد، وماجد الحنبلي.

وتحدث المتنافسين الرئيسيين على منصب الرئيس، فاروق جعفر وحسين لبيب عن غرامة كهربا لصالح الزمالك، فالأول أكد أنه يوافق على تقسيط المبلغ، أما الثاني فرفض رفضًا قاطعًا حتى لو اعتزل اللاعب.

لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كهربا، مهلة جديدة لمدة شهرين، لسداد الغرامة الموقعة عليه لصالح الزمالك، وقدرها 2 مليون دولار، إضافة إلى فوائد التأخير، وقد يتعرض للإيقاف لمدة 6 أشهر جديدة، حال عدم السداد.