أميل للاتحاد وأحب جمهورهم.. ماذا قال علي البليهي عن "مدرج النمور"؟ (فيديو)

أعادت جماهير نادي الاتحاد السعودي، تصريحا قديما للمدافع علي البليهي إلى الواجهة وسط أنباء عن اقتراب اللاعب من الانضمام إلى صفوف الفريق.

ويقترب نادي الاتحاد من التعاقد مع المدافع الدولي علي البليهي، اللاعب الحالي لنادي الهلال، في خطوة قد تكون من أبرز صفقات الانتقالات في الدوري السعودي للمحترفين "روشن".

وأفادت مصادر بأن الاتحاد على وشك الحصول على خدمات البليهي من خلال عرض عقد إعارة لمدة سنة واحدة.

ماذا قال عن "مدرج النمور"؟

كشف المدافع الدولي علي البليهي عن ميوله نحو "العميد" وإعجابه بجمهوره المعروف بـ"مدرج النمور"، السعودية.

وأعادت جماهير الاتحاد تداول فيديو قديم للبليهي يتحدث فيه عن "مدرج النمور"، وقال: "أنا هلالي ولكن أميل للاتحاد وأحب جماهيرهم".