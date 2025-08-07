ردود فعل عالمية.. أكثر لاعب لفت الانتباه في النصر بعد كريستيانو رونالدو

فجر النجم البرتغالي جواو فليكس وابلا من التفاعلات في أوساط متابعي كرة القدم وذلك عقب ظهوره اللافت في المباراة الودية التي جمعت النصر السعودي وريو آفي البرتغالي مساء أمس الخميس وديا.

وانضم فليكس (25 عاما) إلى النصر يوم 29 يوليو الماضي قادما من تشيلسي الإنجليزي مقابل 30 مليون يورو، بعد أن كان لعب النصف الثاني من موسم 2024 ـ 2025 مع ميلان الإيطالي.

وبعد أن شارك في المباراة الأولى له بقميص النصر أمام تولوز (2 ـ 1) وذلك لمدة 59 دقيقة، كان الدولي البرتغالي من بين قليل من اللاعبين الذين منحهم جورج جيسوس مدرب النصر فرصة لعب مباراة كاملة.

أخبار ذات علاقة ظهور صادم جدًا.. ماذا قدم جواو فيليكس في أول مباراة مع النصر؟

وأثار فليكس ردود أفعال مليئة بالإعجاب والانبهار خصوصا بين مشجعي فريقه السابق تشيلسي عندما أعربوا عن مشاعر عاطفية تجاه جواو فيليكس.

وتفاعلت جماهير تشيلسي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاهدة نجمهم السابق وهو يقود النصر مع كريستيانو رونالدو نحو الفوز 4 ـ 0 على ريو آفي.

وقدم جواو فليكس أداء قويا ليساهم في تسجيل كريستيانو رونالدو هاتريك رائعا بجانب هدفٍ لمحمد سيماكان.

أخبار ذات علاقة هاتريك رونالدو يقود النصر لاكتساح ريو آفي البرتغالي برباعية (فيديو)

وامتدح مشجعو تشيلسي أداء فيليكس على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال أحد المشجعين: "جواو فيليكس يستمتع بوقته في النصر بعد الخروج من تشيلسي".

وغرّد آخر: "جواو فيليكس صنع هدفين في 45 دقيقة، تكلموا الآن يا من رضيتم برحيله عن البلوز!".

وأضاف مشجع آخر لتشيلسي: "كريستيانو رونالدو مع جواو فيليكس الليلة، كان ثنائيا رائعا، إضافات جواو فيليكس قادمة وهو أكثر من صنع فرصا".

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ونتيجة مباراة النصر السعودي ضد ريو آفي البرتغالي

وفي حديثه عن انضمامه إلى النصر، قال فيليكس: "أنا هنا للاستمتاع والفوز معًا".

وأضاف: "في منتصف عام 2019، عندما وصل كريستيانو رونالدو إلى معسكر البرتغال لنهائيات دوري الأمم الأوروبية، أتذكر رؤية عنوان رئيسي على التلفزيون يقول "رونالدو ينضم إلى فليكس، فليكس، وليس الفريق".

وشارك النجم البرتغالي في 20 مباراة مع فريق المدرب إنزو ماريسكا في تشيلسي خلال موسم 2024 ـ 2025 مسجلاً 7 أهداف في كل المسابقات قبل إعارته إلى آي سي ميلان.