رسميًّا.. هازارد يعتزل كرة القدم

رسميًّا.. هازارد يعتزل كرة القدم
أعلن إيدين هازارد لاعب ريال مدريد السابق اعتزال كرة القدم بشكل رسمي وهو في سن الـ32 عامًا.
وقال هازارد في بيان "يجب أن تستمع إلى نفسك وتقول توقف في الوقت المناسب، بعد 16 عامًا وخاضت أكثر من 700 مباراة، قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف"
وتابع :"لقد تمكنت من تحقيق حلمي، لقد لعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم"
"خلال مسيرتي، كنت محظوظًا بلقاء مديرين ومدربين وزملاء رائعين - شكرًا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعًا".
وواصل "أود أيضًا أن أشكر الأندية التي لعبت لها: ليل وتشيلسي وريال مدريد. وأشكر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم".
"شكر خاص لعائلتي وأصدقائي ومستشاري والأشخاص الذين كانوا قريبين مني في السراء والضراء".
"أخيرًا، شكرًا جزيلاً لكم، يا جماهيري، الذين تابعوني طوال هذه السنوات وعلى تشجيعكم في كل مكان لعبت فيه".
وأتم "الآن هو الوقت المناسب للاستمتاع بأحبائي وخوض تجارب جديدة، أراكم خارج الملعب قريبًا يا أصدقائي”.
وتلقى هازارد عروضًا من أندية بلجيكية وسعودية بعد فسخ عقده بالتراضي مع ريال مدريد لكنه فضَّل الابتعاد عن اللعبة بعدما ابتلي بالإصابات خلال السنوات الأخيرة من مسيرته.
وقدم هازارد مستويات كبيرة مع تشيلسي على مدار 7 سنوات لعبها للنادي الإنجليزي حقق خلالها نجاحات مهمة قبل أن ينتقل عام 2019 إلى ريال مدريد في صفقة ضخمة.
وبعد انتقاله إلى ريال مدريد لم ينجح هازارد في التألق قبل أن يتم فسخ العقد بالتراضي هذا الصيف.