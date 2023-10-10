رسميًّا.. هازارد يعتزل كرة القدم

وتابع :"لقد تمكنت من تحقيق حلمي، لقد لعبت واستمتعت في العديد من الملاعب حول العالم"

"خلال مسيرتي، كنت محظوظًا بلقاء مديرين ومدربين وزملاء رائعين - شكرًا للجميع على هذه الأوقات الرائعة، سأفتقدكم جميعًا".

وواصل "أود أيضًا أن أشكر الأندية التي لعبت لها: ليل وتشيلسي وريال مدريد. وأشكر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم".

"شكر خاص لعائلتي وأصدقائي ومستشاري والأشخاص الذين كانوا قريبين مني في السراء والضراء".

"أخيرًا، شكرًا جزيلاً لكم، يا جماهيري، الذين تابعوني طوال هذه السنوات وعلى تشجيعكم في كل مكان لعبت فيه".