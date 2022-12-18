مبابي يحتفل أمام ميسي في نهائي كأس العالم (فيديو)

لم يتردد كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا في الاحتفال أمام أنظار ميسي قائد الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022، اليوم الأحد.

وانتشر مقطع فيديو لمبابي وهو يحتفل أمام ميسي بأحد هدفيه على الأرجنتين في النهائي على استاد لوسيل.