مبابي يحتفل أمام ميسي في نهائي كأس العالم (فيديو)
لم يتردد كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا في الاحتفال أمام أنظار ميسي قائد الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2022، اليوم الأحد.
وانتشر مقطع فيديو لمبابي وهو يحتفل أمام ميسي بأحد هدفيه على الأرجنتين في النهائي على استاد لوسيل.
وبدا أن "مبابي" أراد لفت انتباه ميسي، زميله في باريس سان جيرمان، لكن قاد الأرجنتين أدار وجهه إلى الناحية الأخرى سريعًا.
وكانت الجماهير على موعد مع مباراة نهائية مثيرة، حيث تقدم منتخب الأرجنتين بهدفين في الدقيقتين 23 و36 بتوقيع ليونيل ميسي، وأنخيل دي ماريا، على الترتيب.
لكن كيليان مبابي سجل هدفين في الدقيقتين 80 و81 وكان الأول من ضربة جزاء ليتجه المنتخبان للشوطين الإضافيين.
ورفع مبابي رصيده إلى 7 أهداف في صدارة ترتيب هدافي كأس العالم مقابل 6 أهداف لميسي في المركز الثاني.
ويسعى كل منتخب للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، لكن منتخب فرنسا يريد التويج بالمونديال للمرة الثانية على التوالي.
وفازت فرنسا 4/3 على الأرجنتين في دور الـ16 في مونديال 2018 في روسيا.