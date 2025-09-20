لديه نقطة ضعف واضحة.. نجم ليفربول يثير قلق جماهير النادي

إرم نيوز – نور الدين ميفراني

انقسمت آراء جماهير ليفربول الإنجليزي تجاه أحد نجوم الفريق رغم الفوز المثير على حساب إيفرتون بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت، في لقاء ديربي الميرسيسايد ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي.

ونجح ليفربول في تحقيق فوزه الخامس على التوالي ليعزز حامل اللقب صدارة الترتيب برصيد 15 نقطة بقيادة المدرب الهولندي أرني سلوت.

وانقسمت آراء جماهير ليفربول حول اللاعب الفرنسي إبراهيما كوناتي الذي شارك في خط الدفاع بجوار الهولندي فيرجيل فان دايك.

وينتهي عقد المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي في شهر يونيو المقبل، ويرفض التجديد مع ليفربول.

وتشير عدة تقارير لرغبته في الرحيل نحو ريال مدريد الإسباني عقب نهاية عقده كما فعل زميله السابق الإنجليزي ألكسندر أرلوند.

وأهدر كوناتي فرصة لهز الشباك بعد ضربة رأسية، وكتب أحد المتابعين على منصة إكس: "كوناتي بمنتصف الرأس، فيرجيل فان دايك كان بإمكانه أن يسجلها".

وكتب مشجع آخر: "كوناتي كان صخرة اليوم" بينما كتب ثالث: "انظر إلى الفارق بين تشتيت الكرة بالرأس من كوناتي وتشتيتها من فان دايك".

نقطة ضعف

وعلق أحد المشجعين قائلاً: "أنا مُعجبٌ بكوناتي، أن يتعافى من كل الانتقادات (بما في ذلك انتقاداتي) ويُقدم أداءً كهذا أمرٌ رائعٌ للغاية."

واشتكى بعض المتابعين من ضعف المدافع الفرنسي في الكرات الهوائية، وكتب أحد المتابعين: "لماذا أصبح كوناتي ضعيفًا جدًا في الكرات الهوائية؟ لا يبدو مُرتاحًا أبدًا في المواجهات الفردية".

وكتب آخر: "تحدّي كوناتي: هدفٌ واحدٌ بالرأس من أصل 400 محاولة."