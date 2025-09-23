حذفها واعتذر.. تهنئة بيراميدز تفجر خلافاً نارياً بين عضوي مجلس إدارة الأهلي

أثار محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة الأهلي المصري، جدلاً واسعاً بين مشجعي فريقه بعد أن نشر تهنئة عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك لفريق بيراميدز عقب فوزه على الأهلي السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد مساء الثلاثاء وتتويجه ببطولة كأس القارات الثلاث.

وقال سراج الدين في تهنئته لفريق بيراميدز المصري:" مبروك لنادي بيراميدز كفريق مصري الفوز ببطولة كأس القارات الثلاث، أحترم الإخلاص في الملعب واللعب بروح ورجولة".

وأتم سراج رسالته قائلاً:" حظ أوفر لنادي أهلي جدة السعودي الشقيق في البطولات القادمة".

رسالة عضو مجلس الأهلي فجرت انتقادات واسعة من مشجعي الفريق الأحمر خاصة أن بيراميدز أحد منافسي ماديه على الألقاب، ولكن الأمر وصل إلى انتقاد علني من جانب زميله محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي.

وتفاعل الجارحي مع الرسالة التي نشرها سراج برمز تعبيري عن الدهشة والاستغراب وهو ما نال ردود فعل واسعة.

وأمام هذه الانتقادات، حذف سراج رسالة التهنئة إلى نادي بيراميدز مؤكداً في رسالة مطولة لجماهير الأهلي أنه يعتذر عنها رغم أنها كانت بحسن نية والمباركة للاعبين مصريين.