لماذا يرتدي بيلينغهام جوارب ممزقة؟

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع الإنجليزي "جود بيلينغهام" من بروسيا دورتموند، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.

وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية إن بيلينغهام يرتدي جوارب مثقوبة في المباريات بسبب طبي وليس أي شيء آخر.

وأشارت الشبكة إلى أن جود بيلينغهام هو واحد من العديد من اللاعبين الذين تركوا ثقوبًا في جواربهم، من أجل منع أي حمل زائد في منطقة الربلة، وتجنب أي إصابة محتملة.

ويتبع تلك طريقة العديد من اللاعبين أجل منع أي حمل زائد على العضلات الخلفية، وتجنب أي إصابة.