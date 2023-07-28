لماذا يرتدي بيلينغهام جوارب ممزقة؟
كشفت تقارير إعلامية سرَّ ارتداء جود بيلينغهام لاعب وسط ريال مدريد "جوارب ممزقة" في المباريات الودية التي ظهر فيها مع الفريق الملكي.
وكان ريال مدريد قد تعاقد مع الإنجليزي "جود بيلينغهام" من بروسيا دورتموند، في موسم الانتقالات الصيفي الحالي.
وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية إن بيلينغهام يرتدي جوارب مثقوبة في المباريات بسبب طبي وليس أي شيء آخر.
وأشارت الشبكة إلى أن جود بيلينغهام هو واحد من العديد من اللاعبين الذين تركوا ثقوبًا في جواربهم، من أجل منع أي حمل زائد في منطقة الربلة، وتجنب أي إصابة محتملة.
ويتبع تلك طريقة العديد من اللاعبين أجل منع أي حمل زائد على العضلات الخلفية، وتجنب أي إصابة.
يذكر أن جود بيلينغهام تم اختياره أفضل لاعب في المباراة بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد، في إطار مسابة سوكر تشامبيونز تور.
وقدَّم لاعب خط الوسط الإنجليزي، الذي لعب الشوط الأول، أداءً رائعًا في ملعب إن آر جي في هيوستن، وسجل الهدف الأول لفريقه من تسديدة رائعة.