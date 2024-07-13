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رياضة

شهد سعيد تعلن اعتذارها عن عدم خوض أولمبياد باريس (فيديو)

شهد سعيد تعلن اعتذارها عن عدم خوض أولمبياد باريس (فيديو)
شهد سعيدالمصدر: صفحة الاتحاد المصري للدراجات عبر فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
13 يوليو 2024، 9:12 م

أعلنت شهد سعيد، لاعبة منتخب مصر للدراجات، اعتذارها عن عدم خوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة بين 24 يوليو الجاري إلى 11 أغسطس المقبل.

وأوقف الاتحاد المصري للدراجات اللاعبة شهد سعيد لمدة عام بداعي تعمد إصابتها لزميلتها جنة عليوة في سباق بطولة الجمهورية بمحافظة السويس خلال شهر أبريل الماضي.

وظهرت شهد سعيد ضمن البعثة الرسمية التي تخوض أولمبياد باريس وتسلمت الزي الرسمي للبعثة وهو ما أثار جدلًا واسعًا.

وقالت شهد سعيد عبر قناة "صدى البلد" المصرية:" لن أذهب للأولمبياد استجابة لضغوط الجماهير والرأي العام، للأسف مواقع التواصل الاجتماعي تدفعنا نحو هذا القرار".

وتابعت:" ارتكبت خطأ ولكنني لم أقم بجريمة ولم أتعمد ما حدث، وتقدمت باعتذار إلى جنة عليوة ولكنها رفضت كما أن والدتها توعدتني بالحبس بداعي أنني أشبه الخارجين عن القانون".

وأضافت: "لماذا أتعمد إصابة زميلتي؟ ما حدث غير مقصود ولو تعرضت لنفس موقفها وكانت المواقف معكوسة سأسامحها على الفور".

وواصلت: "ابتسام زايد لاعبة منتخب مصر للدراجات تعرضت للسقوط من أعلى جبل خلال مشاركتها ببطولة أفريقية واعتذرت منافستها عن الواقعة وتقبلت اعتذارها رغم أنها تعرضت لكسر في الترقوة وكادت أن تفقد حياتها".

وأكدت أنها لم يتم استدعاؤها لأي تحقيقات من جانب اللجنة الأولمبية المصرية أو وزارة الرياضة موضحة أنها علمت بوجود تحقيق جديد في الواقعة بعد علمها بإدانة الحكم لها وهو ما أسفر عن عقوبة الإيقاف لمدة عام من جانب الاتحاد المصري للعبة.

 

 

أولمبياد-باريس-2024

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