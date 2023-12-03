دوري أبطال أفريقيا.. الوداد يواصل التعثر ويخسر من أسيك ميموزا
واصل الوداد المغربي نتائجه السلبية في دوري أبطال أفريقيا بخسارته 1-صفر أمام مضيفه أسيك ميموزا، اليوم السبت، ليتلقى الهزيمة الثانية على التوالي في دور المجموعات.
ويتذيل الوداد ترتيب المجموعة الثانية بدون نقاط بعد هزيمتين فيما يتصدر أسيك المجموعة بأربع نقاط متقدما بفارق الأهداف على جوانينغ جالاكسي القادم من بوتسوانا الذي تعادل سلبيا مع ضيفه سيمبا التنزاني، صاحب المركز الثالث بنقطتين، في وقت سابق اليوم.
وقدم الوداد ،وصيف بطل العام الماضي، أحد أسوأ عروضه في البطولة القارية ليفشل في إطلاق تسديدة واحدة على مرمى أسيك في الشوط الأول.
وتكرر نفس السيناريو في الشوط الثاني رغم التغييرات التي أجراها المدرب عادل رمزي بينما كان أسيك الأخطر حيث ردت العارضة تسديدة البديل كوامي كوفي في الدقيقة 56.
وأثمر ضغط أصحاب الأرض عن هدف الفوز في الدقيقة 72 بعد تمريرة عرضية من كوامي وتصدي بالقدم من الحارس يوسف المطيع لتصل الكرة إلى البديل سانكارا كاراموكو ليهز الشباك من مدى قريب.
وفشل الفريق الزائر في العودة للمباراة رغم مشاركة البديل السنغالي جونيور صامبو ليزيد الضغط مع زميله الشرقي البحري لكن في غياب أي فرصة حقيقية.
النجم الساحلي يسقط أمام بترو أتليتيكو
وفي مباراة أخرى، تعرض النجم الساحلي للهزيمة الثانية على التوالي في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بخسارته 2-صفر أمام ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي الذي انفرد بصدارة المجموعة الثالثة.
ورفع بترو أتلتيكو رصيده إلى ست نقاط من انتصارين متقدما بثلاث نقاط على الهلال السوداني والترجي التونسي، فيما تذيل النجم المجموعة بدون نقاط.
ومنح ألكسندر جيديس التقدم إلى بترو أتلتيكو بعدما تابع تسديدة جوناثان تورو التي تصدى لها رائد غازي حارس النجم في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد دقائق من عدم احتساب هدف للمهاجم البرتغالي لوجود مخالفة.
وأضاف جيديس الهدف الثاني للفريق الزائر بتسديدة منخفضة من مدى قريب في الدقيقة 67.
وكان بترو أتلتيكو الأخطر طوال اللقاء واستحوذ على الكرة ليحرم النجم، الذي خسر المباراة الأولى أمام منافسه المحلي الترجي، من صناعة الفرص.
وكانت فرصة النجم الساحلي الوحيدة في المباراة عن طريق ضربة رأس من حمزة الجلاصي لكن الكرة مرت بجوار القائم في منتصف الشوط الأول.
ويستضيف النجم الساحلي منافسه الهلال، الذي فاز 3-1 على الترجي أمس الجمعة، في الجولة المقبلة.