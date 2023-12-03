دوري أبطال أفريقيا.. الوداد يواصل التعثر ويخسر من أسيك ميموزا

وقدم الوداد ،وصيف بطل العام الماضي، أحد أسوأ عروضه في البطولة القارية ليفشل في إطلاق تسديدة واحدة على مرمى أسيك في الشوط الأول.

وتكرر نفس السيناريو في الشوط الثاني رغم التغييرات التي أجراها المدرب عادل رمزي بينما كان أسيك الأخطر حيث ردت العارضة تسديدة البديل كوامي كوفي في الدقيقة 56.

وأثمر ضغط أصحاب الأرض عن هدف الفوز في الدقيقة 72 بعد تمريرة عرضية من كوامي وتصدي بالقدم من الحارس يوسف المطيع لتصل الكرة إلى البديل سانكارا كاراموكو ليهز الشباك من مدى قريب.

وفشل الفريق الزائر في العودة للمباراة رغم مشاركة البديل السنغالي جونيور صامبو ليزيد الضغط مع زميله الشرقي البحري لكن في غياب أي فرصة حقيقية.