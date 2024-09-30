آخر تطورات إصابة علي البليهي ومدة غيابه عن الهلال

كشف رفيع الشهراني، وكيل أعمال علي البليهي، نجم الهلال السعودي، عن تطورات حالة اللاعب، بعد إصابته في مباراة الفريق أمام الخلود.

وكان البليهي أصيب، مساء السبت، في المباراة التي فاز فيها الهلال (4/2) على الخلود، أثناء إحرازه الهدف الثالث لفريقه؛ ما اضطر مدربه خورخي خيسوس لاستبداله في الدقيقة الـ46.

وأكد الشهراني بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، أن "حالة البليهي مستقرة، وسيعود بعد راحة لمدة 3 أو 4 أيام، حتى تمام شفائه والعودة إلى المشاركة مع الفريق بالمباريات المقبلة".

وأضاف: "أشكر جميع من سأل وتواصل بشأن إصابة البليهي، الكابتن -ولله الحمد- بحالة مستقرة، وجيدة بعد الكشف الطبي وبإذن الله! سيعود قريبًا للمستطيل الأخضر بعد راحة لأيام قليلة".

ومن المقرر أن يغيب البليهي، عن مواجهة الشرطة العراقي، المقررة، غدًا الثلاثاء، ضمن ثاني جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ومن المتوقع أن يعتمد جيسوس، على ثنائية تمبكتي وكاليدو كوليبالي في مباراة ممثل العراق.

ويسعى الزعيم لتجهيز البليهي، للعودة في مباراة الكلاسيكو ضد الأهلي، السبت المقبل، ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي.