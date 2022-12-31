ماذا قالت الصحف العالمية عن انضمام كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر؟
تواصلت أصداء وردود الأفعال العالمية حول نجاح انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي في صفقة انتقال حر حتى عام 2025.
وأعلن النصر، أمس الجمعة، تعاقده رسميًا مع رونالدو لينضم إلى صفوف "العالمي" خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التي ستبدأ الأحد، بعقد لمدة موسمين ونصف.
وقالت صحفية "أس" الإسبانية، إن صفقة انتقال رونالدو إلى النصر تمثل أفضل عقد في تاريخ كرة القدم، حيث سيواصل مسيرته في دوري جديد له، وتحد أكبر في مسيرته، رغم النجاحات والبطولات التي حققها في أوروبا.
وعلقت صحفية "ماركا" بأن النصر يقوم بأهم توقيع في تاريخه الرسمي بأكمله، فتوقيعه مع رونالدو بالفعل أصبح حقيقة، فقد بدأت المفاوضات بين كريستيانو رونالدو والنصر، في نوفمبر الماضي، في منتصف كأس العالم، وسيصبح رونالدو اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.
وكتب موقع "somosfanaticos" أن رونالدو يوقع للنصر ويصبح -بلا شك- أهم توقيع في تاريخ كرة القدم الآسيوية، والأكثر إثارة للدهشة، في عام 2022، فقد وقع المهاجم لمدة موسمين ونصف، وسيحصل على مبلغ 200 مليون يورو سنويًا مما يجعله اللاعب الأعلى أجرًا في التاريخ.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "رونالدو ينضم إلى النصر السعودي، ويتقاضى أجرًا بلغت قيمته 175 مليون جنيه إسترليني، بعد خروجه المرير من مانشستر يونايتد".
وقالت صحيفة "milligazete" التركية: انتهى الأمر، اكتمل فريق النصر السعودي بالتوقيع مع رونالدو، وربط اللاعب نفسه بالنصر، إلى جانب حارس مرمى آرسنال السابق ديفيد أوسبينا، والكاميروني فينسنت أبوبكر، المعروف لدى مشجعي كرة القدم التركية، وصانع الألعاب البرازيلي أندرسون تاليسكا.
كما صرحت صحيفة "Abola" البرتغالية وقالت: "عقدان من صنع التاريخ في كرة القدم الأوروبية، والانتقال من سبورتينغ إلى مانشستر يونايتد، ثم ريال مدريد، والانتقال إلى يوفنتوس والعودة لاحقًا إلى مانشستر يونايتد، يتجه رونالدو الآن إلى السعودية، ويصطف في دوري أقل وضوحًا، لكنه يزيد من حسابه المصرفي".
ويعد النصر خامس نادٍ في مسيرة رونالدو (37 عامًا) والحاصل على الكرة الذهبية 5 مرات.
وعاد رونالدو لمانشستر يونايتد في 2021، قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي، وسبق له اللعب لسبورتنغ لشبونة البرتغالي كما لعب لريال مدريد.