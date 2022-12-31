ماذا قالت الصحف العالمية عن انضمام كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر؟

وقالت صحفية "أس" الإسبانية، إن صفقة انتقال رونالدو إلى النصر تمثل أفضل عقد في تاريخ كرة القدم، حيث سيواصل مسيرته في دوري جديد له، وتحد أكبر في مسيرته، رغم النجاحات والبطولات التي حققها في أوروبا.

وعلقت صحفية "ماركا" بأن النصر يقوم بأهم توقيع في تاريخه الرسمي بأكمله، فتوقيعه مع رونالدو بالفعل أصبح حقيقة، فقد بدأت المفاوضات بين كريستيانو رونالدو والنصر، في نوفمبر الماضي، في منتصف كأس العالم، وسيصبح رونالدو اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.