"ورم حميد".. تفاصيل جديدة عن أزمة ابتعاد محمود الخطيب عن الأهلي

فجر الإعلامي الرياضي أحمد شوبير مفاجأة مدوية عن تفاصيل الأزمة الصحية التي يمر بها محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، والتي أجبرته على اتخاذ قرار بالابتعاد عن المشهد الرياضي وعدم دخول معترك الانتخابات المقبلة.

وأصدر محمود الخطيب، الذي تولى المنصب قبل 8 سنوات، بياناً يوم الجمعة الماضي أكد فيه أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة بسبب حاجته إلى الراحة لأسباب صحيّة.

وشكل قرار الخطيب صدمة لأعضاء مجلس إدارة النادي الأحمر، الذين أكدوا أنهم فوجئوا بالقرار مثل الجميع، وأصدروا بيانا رسميا للإعلان عن رفضهم رحيل الخطيب عن مقعده في الوقت الحالي.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية، اليوم الأحد: "منذ فترة استشار الخطيب طبيبه الخاص، وأنا أؤكد أن هذه معلومات دقيقة بنسبة 100%، والذي قال له: يا كابتن أنت تبذل جهدًا كبيرًا، فمن فضلك خذ قسطًا من الراحة، فوافق الخطيب، لكنه لم يسترح وظل يمارس عمله".

وأضاف: "في آخر اتصال بين الخطيب وطبيبه المعالج في الخارج قال له: أمامك خياران، إما أن نجري عملية جراحية لاستئصال ورم حميد لديك، أو أن تحصل على فترة راحة تمتد من ستة إلى ثمانية أشهر بعيدًا عن الضغوط، وكان هذا ما وعد الخطيب طبيبه بتنفيذه أكثر من مرة، لكنه لم يتم".

وتابع شوبير: "الوضع أصبح غير مريح قليلًا، خوفًا من زيادة حجم الورم أو حدوث أي مضاعفات، ومن هنا بدأ نوع من القلق لدى محمود الخطيب، إلى جانب بعض المنغصات الطبيعية التي تحدث في العمل، وهو أمر وارد جدًا".

وشدد: "كانت مفاجأة كبيرة للجميع حين أعلن الخطيب أنه لن يشارك ولن يترشح في الانتخابات المقبلة، وأنه يتمنى للنادي الأهلي التوفيق، ولا شك أن إخلاصه وحبه للنادي الأهلي وانتماءه أمر معروف للجميع، وما قدمه في تاريخ النادي الأهلي غير مسبوق، فالفترة التي ترأس فيها النادي، والإنجازات التي حققتها مجالس إداراته، ستظل راسخة في الأذهان".

ودعا الأهلي لاجتماعٍ خاص للجمعية العمومية للتصويت على لائحة تعديلات النظام الأساسي للنادي بعد صدور قانون الرياضة الأخير.

وكان يتوقع أن يتسبب قانون الرياضة الجديد، الذي نص على عدم استمرار أي عضو بمجالس إدارة الأندية والاتحادات لمدة تزيد عن 8 سنوات، في حرمان الخطيب من الترشح لرئاسة الأهلي مجدداً، لكنّ المسؤولين وفي مقدمتهم وزير الرياضة أشرف صبحي أكدوا أن القانون "لن يُطبق بأثر رجعي".

واختتم شوبير: "سيظل ما قدمه الخطيب للأهلي خلال فترة رئاسته أمرًا لا يمكن إنكاره، فقد أنجز كل ما يمكن إنجازه، والأرقام والبطولات شاهدة على ذلك، وفي النهاية، ستعقد الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل تحت إشراف قضائي كامل، وقد بدأ مسؤولو الأهلي بالفعل العمل من أجل تهدئة الأجواء داخل النادي، حتى لا تكون هناك أي حالة من الارتباك، رغم القلق الطبيعي المرتبط بمثل هذه التطورات، خاصة أن الفريق لديه مباراة هامة اليوم".