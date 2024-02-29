أولى تجاربه في أفريقيا.. من هو فلاديمير بتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر الجديد؟

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الخميس، تعيين البوسني فلاديمير بيتكوفيتش مدربًا جديدًا للمنتخب الأول، وذلك خلفًا لجمال بلماضي الذي غادر منصبه عقب الخروج من الدور الأول لكأس أمم أفريقيا 2024.

وأعلن الاتحاد الجزائري في بيان رسمي عبر صفحته على فيسبوك: "الاتحاد الجزائري لكرة القدم يتوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش للإشراف على المنتخب الوطني الأول لكرة القدم.".

وتابع البيان الذي لم يكشف تفاصيل أخرى عن الاتفاق أن "المدرب الوطني الجديد سيحل، يوم الأحد المقبل، في الجزائر، وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يوم الإثنين".

ويملك المدرب الجديد لمنتخب محاربي الصحراء سجلاً تدريبيًا ثريًا خاض خلاله الجزء الأكبر من مسيرته على رأس منتخب سويسرا وحقق معه نتائج لافتة خلال 7 سنوات قضاها على رأس المنتخب.

ودرّب فلاديمير بيتكوفيتش صاحب الـ60 عامًا، العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها: لاتسيو الإيطالي، وسمسون سبور التركي، وأندية سويسرية مثل أف سي سيون، ويونغ بويز، فضلاً عن بوردو الفرنسي، الذي غادره، في العام 2022، قبل التعاقد مع الاتحاد الجزائري في أولى تجاربه في قارة أفريقيا.

ويعد المنتخب الجزائري، ثاني المنتخبات في المسيرة التدريبية للمدرب المولود في العاصمة البوسنية ساراييفو، إذ قضى 7 سنوات كاملة على رأس منتخب سويسرا، وذلك بين عامي 2014 و2021، ونجح معه بتحقيق نقلة كبيرة في النتائج كان أبرزها التأهل لكأس أمم أوروبا 2026، وكأس العالم 2018، محققًا في التصفيات الأوروبية رقمًا مميزًا بتسعة انتصارات، وهزيمة وحيدة.

وغادر بتكوفيتش منصبه مدربًا لسويسرا، في صيف 2021، عقب كأس أمم أوروبا 2020 +1 قبل أن يظهر من جديد من بوابة النوادي وتحديدًا عندما أمسك مقاليد بوردو الفرنسي لموسم واحد 2021 ـ 2022.

وخلافًا لمسيرته التدريبية الثرية، لم يكن بيتكوفيتش اسمًا كبيرًا لاعبًا، ذلك أن هذا المهاجم لعب، بين عامي 1981 و1997، في أندية مغمورة في سويسرا باستثناء تقمصه ألوان نادي سيون لفترة خاطفة في العام 1988.

وفي سجلاته التدريبية، نجح المدرب الجديد للمنتخب الجزائري في قيادة نادي لاتسيو الإيطالي للتتويج بالكأس في 2013، كما بلغ مع منتخب سويسرا المركز الرابع لدوري الأمم الأوروبية في موسم 2018 ـ 2019.

ويتطلع بيتكوفيتش إلى إعادة منتخب الجزائر بطل أفريقيا، 1990 و2019، إلى سالف تألقه بعد فترة من التراجع، حيث سيكون هدف التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 أول أهدافه مع زملاء بغداد بونجاح.