مدرب الوداد المغربي: الهلال فاز بمهزلة تحكيمية.. ونشعر بالإحباط (فيديو)

وسجل الهلال هدفًا في كل شوط ليتأهل لدور الثمانية للبطولة العربية للأندية بعد فوز 2-1 على الوداد الذي ودَّع المسابقة من دور المجموعات.

وقال "رمزي" في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "فريقي تعرَّض لمهزلة تحكيمية في هذه المباراة، ولا يمكن أن نتطور مع وجود تحكيم بهذا الشكل.. الهلال فريق كبير، ولم يكن يحتاج أبدًا لمساعدة الحكم من أجل أن يفوز علينا".

وأضاف: "كما رأى الجميع، المباراة كانت سجالًا بين الوداد والهلال، وكان من الممكن أن نتقبل هزيمتنا وخروجنا من المسابقة بروح رياضية عالية، لكن ما شاهده الجميع خلال المباراة، من تعرّضنا لمهزلة تحكيمية، أمر أصابنا جميعًا بكثير من الإحباط والحزن".

وواصل: "لا أعتقد أننا بهذه الطريقة يمكن أن نسوّق لكرتنا العربية".

واختتم: "هذه بطولة مميزة، والمستويات الفنية جدًا عالية، ونشكر جميع أعضاء اللجنة المنظمة على هذا الحدث".