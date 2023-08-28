مانشيني: وجود نجوم أجانب في الدوري السعودي سيرفع مستوى اللاعبين المحليين‭

قال المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني الجديد للمنتخب السعودي، إن وجود نجوم أجانب في دوري المحترفين سيرفع مستوى اللاعبين المحليين، مؤكدا أنه لم يتردد في قبول المهمة لأنه مر بتجربة مشابهة مع منتخب بلاده.

وقال مانشيني، خلال تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير: "أنا فخور بتدريب منتخب السعودية ولم أتردد في قبول العرض المقدم".

وأضاف: الأيام المقبلة ستكون مهمة بالنسبة لي من أجل رؤية اللاعبين بشكل أكبر على أرض الواقع، بعد أن شاهدت العديد من المباريات للأندية في الدوري الفترة الماضية".

ووقع مانشيني عقدا حتى 2027 خلفا للفرنسي هيرفي رينارد الذي رحل في مارس الماضي.