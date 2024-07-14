عائلة لامين يامال تحتفل بكأس أوروبا في الملعب (صور)

احتفلت عائلة لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، بالتتويج بلقب كأس أوروبا "يورو 2024" داخل أرضية الملعب الأولمبي في برلين عقب الفوز على إنجلترا بنتيجة 2-1 مساء الأحد.

وتواجدت أسرة يامال عقب اللقاء للاحتفال باللقب القاري للاحتفال مع اللاعب كما احتفل والده مع لاعبي إسبانيا.

واختار يامال تمثيل منتخب إسبانيا بعدما تلقى عرضًا لتمثيل منتخب المغرب.

وينتمي اللاعب صاحب الـ 17 عامًا لأب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، كما أنه يملك الجنسية الإسبانية؛ لأنه مولود هناك.

وحمل يامال أثناء احتفاله علمًا لحي راكافوندا الذي ولد ونشأ به وهو طفل صغير.

وقال يامال، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية" أنا سعيد جدًا… إنه حلم ومتشوق للعودة إلى إسبانيا والاحتفال مع كل الجماهير".

وأضاف "التتويج باليورو أفضل هدية لعيد ميلادي… وعندما أدركوا التعادل أصبح الأمر صعبًا".

وسجل ثنائية منتخب إسبانيا نيكو ويليامز وميكيل أويارزابال في الدقائق 47 و86، بينما سجل هدف إنجلترا الوحيد كول بالمر في الدقيقة 73.

وحقق منتخب إسبانيا اللقب الرابع في تاريخه ليصبح أكثر منتخباً في تاريخ البطولة القارية يحقق لقب اليورو.