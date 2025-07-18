فريق ألماني كبير يجري تدريباته داخل مدرسة بسبب كريستيانو رونالدو

دفع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، فريقا ألمانيا عريقا إلى تغيير برنامج تحضيراته وتحويل مكان تدريباته إلى ملعب صغير داخل مدرسة في مدينة سالفيلدن النمساوية.

ووفقا لما أوردته تقارير ألمانية الجمعة، فقد اعتاد نادي هانوفر 96، الذي احتل المركز التاسع في دوري الدرجة الثانية الألماني الموسم الماضي، منذ سنوات على إقامة معسكره التدريبي في سالفيلدن، وهي بلدة نمساوية يبلغ عدد سكانها 16 ألف نسمة وتقع بالقرب من سالزبورغ.

لكن الفريق غير مكان تدريباته هذا العام استعدداد للموسم الجديد، بعد أن وجد نفسه أمام وضع غير اعتيادي، والسبب هو قدوم كريستيانو رونالدو وفريق النصر السعودي يوم الأحد المقبل لإجراء المعسكر الإعدادي للفريق في مدينة سالفيلدن.

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وأفادت تقارير إخبارية ألمانية أن نادي هانوفر 96 وهو من الفرق الألمانية العريقة والتي كانت تحظى بمكانة كبرى في الكرة الألمانية، سيضطر إلى استخدام مرافق إحدى المدارس الثانوية المحلية للتدرب على ملعب صغير.

وأضافت المصادر ذاتها: "سيحل النصر السعودي معززا بكريستيانو رونالدو الذي يرافقه حراسه الشخصيون وذلك في المدينة النمساوية ليستمر المعسكر حتى 4 أغسطس المقبل، وهو ما سيجبر هانوفر على التدرب داخل ملعب مدرسة محلية".

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وتابعت: "اختار النصر السعودي، نفس المكان لإقامة معسكره التدريبي قبل انطلاق الموسم الجديد، وسيصل يوم الأحد، ويستمر حتى الرابع من أغسطس المقبل على أن يجري 3 مباريات ودية.

وعلق كريستيان تيتز، مدرب نادي هانوفر 96 على التغيير الاضطراري لمكان تدريبات فريقه بالقول في تصريحات لصحيفة "هامبورغ" الألمانية: "ليست مشكلة بتاتا، الظروف جيدة جدًا وأرضية الملعب في حالة حسنة، توجهنا إلى الملعب المتواضع بالمدرسة الثانوية المحلية للتدرب، علينا أن نتأقلم مع الوضع عندما يتعلق الأمر برونالدو".

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ويجري النصر السعودي معسكره الإعدادي المغلق في النمسا بين 20 يوليو و4 أغسطس 2025 استعدادا لخوض كأس السوبر حيث يبدأ السباق بمواجهة الاتحاد في نصف النهائي