ليس صلاح فقط.. 3 نجوم فجروا غضب جماهير ليفربول أمام بيرنلي

كتب: نور الدين ميفراني

حقق ليفربول فوزا صعبا على بيرنلي 1-0 سجله النجم المصري محمد صلاح من ضربة جزاء في الدقيقة 90+5، ليخطف الفريق صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز محققا العلامة الكاملة 4 انتصارات في 4 جولات.

وهاجمت جماهير ليفربول نجومها رغم الفوز وكان النجم المصري محمد صلاح أول النجوم الذين تعرضوا لانتقادات كبيرة على المواقع الاجتماعية.

لكن مواقع إعلامية تحدثت عن انتقادات طالت لاعبين آخرين ونجوما بسبب مستواهم:

الألماني فلوريان فيرتز

وحسب موقع " sportskeeda " تعرض النجم الألماني فلوريان فيرتز لانتقادات كبيرة من طرف جماهير ليفربول بسبب مستواه.

وشارك الدولي الألماني في 87 دقيقة ورغم صنعه 4 فرص لفريقه لكنه لم يسدد على المرمى ولو مرة واحدة في 3 محاولات، كما لا يزال لم يسجل أول أهدافه بقميص ليفربول.

ودفع ليفربول 116 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع الدولي الألماني البالغ 22 سنة من باير ليفركوزن وانتقدته الجماهير بسبب المستوى الذي ظهر به.

كتب أحد الجماهير على منصة " إكس": "على فلوريان فيرتز إما أن يلتزم بقواعد اللعب أو يبقى على مقاعد البدلاء. أداؤه المتواضع لا يستحق المال الذي أُنفق عليه. عليه أن يستعيد مستواه".

وأضاف آخر: "بغض النظر عن الجدول، يُعتبر فيرتز، من حيث القيمة السوقية، أسوأ صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز".

الهولندي كودي جاكبو

لم ترحم جماهير ليفربول المهاجم الهولندي كودي جاكبو وتعرض بدوره لانتقادات كبيرة بسبب مستواه، وذكر موقع " givemespor " أنه أصبح كبش فداء جديدا منذ رحيل الأوروغواياني داروين نونيز للهلال السعودي.

واعتبر الموقع أن المهاجم الهولندي برفقة النجم المصري محمد صلاح كانا سيئين جدا خلال مواجهة بيرنلي.

وعلى الرغم من كون كودي جاكبو الأكثر تقييما من لاعبي هجوم ليفربول حسب موقع "سوفا سكور" لكن أحد الجماهير كتب على منصة "إكس": "لا يهمني ما إذا كان جاكبو يسجل أهدافا، عندما يكون سيئًا، فهو أمر صادم تمامًا".