كشف مصدر داخل النادي الأهلي المصري أن حسين الشحات وإمام عاشور لاعبي الفريق الأول زارا أحمد فتوح لاعب الزمالك في السجن المقيم به.

وكانت محكمة جنايات مطروح قد أجلت نظر محاكمة لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثير مخدر، ودهس المجني عليه "السيد أحمد" والتسبب بوفاته، إلى جلسة 16 سبتمبر، مع استمرار حبسه.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن الثنائي حصلا على إذن من سامي قمصان مدير الكرة بشأن الزيارة، وتمت الموافقة عليها.

وأضاف أن الثنائي عاشور والشحات فقط من النادي الأهلي هما من زار فتوح بجانب عدد من لاعبي الزمالك.

وتابع أن فتوح كان في حالة ذهول كبيرة واستياء شديد لما حدث له منذ الحادث وحتى موعد الزيارة.

وأتم أن عاشور والشحات طلبا من لاعبي الأهلي زيارة فتوح؛ لأنه يحتاج إلى الدعم النفسي من الجميع.

وكان إمام عاشور قد دعم فتوح برسالة عبر حسابه على "إنستغرام"، قائلًا: "إن شاء الله ربنا يفرجها عليك يا أخويا، وترجع أقوى من الأول".

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يذكر أن أحمد فتوح نفى ما نُسب إليه في قرار إحالته إلى محكمة جنايات مطروح، مؤكدا أنه لم يتعاط مخدر الحشيش، ولم يتجاوز السرعة المقررة خلال قيادته مركبته بالطريق محل الواقعة.

ووفقا لأوراق القضية المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن مطروح إخطارا من ضباط قسم شرطة العلمين بقيام المتهم "أحمد فتوح" لاعب كرة قدم محترف بالاصطدام بالمجني عليه "السيد أحمد" في أثناء عبوره الطريق؛ بسبب السرعة الزائدة، وكون المتهم متعاطيا لمخدر الحشيش.

وعُقدت المحاكمة بحضور اللاعب الذي ظهر للمرة الأولى منذ الحادثة وهو في قفص الاتهام.

ووجه القاضي سؤالاً إلى أحمد فتوح عن تعاطيه المخدرات، وأنكر اللاعب هذا الاتهام.

كما أكد فتوح في دفاعه أنه لم يتعمد قتل المتوفى، ولم يقصد التسبب بوفاته.