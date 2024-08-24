بدت سيلين ديبت، التي تعد إحدى المؤثرات والمعروفة بمحتواها الرياضي على منصات التواصل الاجتماعي، دهشتها الكبيرة إثر تجاوز البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، لعدد متابعيها على "يوتيوب" بعدد كبير، على الرغم من إنشائه قناته على المنصة الشهيرة منذ أيام قليلة.

وأطلق رونالدو (39 عاما) قناته الرسمية عبر موقع "يوتيوب"، مساء يوم الأربعاء الماضي، واجتاز أكثر من 35 مليون مشترك، والعدد ما زال في ازدياد ليجذب أنظار العالم ويؤكد شعبيته الجارفة.

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ويتمتع "الدون" بشعبية جارفة في مختلف أنحاء العالم، ويُصنفه الكثيرون على أنه الرياضي الأكثر جماهيرية على الإطلاق.

سيلين ديبت، وهي من بلجيكا، شخصية شهيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وتشتهر بمحتواها المتعلق بكرة القدم، حيث تنشر مقاطع فيديو تتناول التحديات الكروية والمواقف الطريفة التي تجمعها بلاعبي كرة القدم والمشاهير في هذا المجال.

وبالإضافة إلى شهرتها على منصة "تيك توك"، لديها أيضًا حضور قوي على منصات أخرى مثل إنستغرام ويوتيوب، إذ تشارك محتويات متنوعة متعلقة بحياتها الشخصية والرياضية.

ونشرت سيلين ديبت فيديو طريفاً لها عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقوم بمقارنة بين قناتها على يوتيوب، وقناة رونالدو وخلفها عدد أرقام رونالدو يواصل الارتفاع بقوة، ثم يتجاوز متابعي قناتها ليظهر على وجهها علامة الدهشة الكبيرة، وتصفق وتطلق صيحة رونالدو الشهيرة "SIUUU".

وأصبحت قناة رونالدو أسرع قناة في تاريخ يوتيوب وصولًا إلى مليون مشترك ووصلت إلى هذا الرقم بعد 90 دقيقة فقط من تدشينها، لاحقًا أصبحت الأسرع وصولًا إلى 10 ملايين مشترك، ثم 20 مليونًا، وحاليًا تعدت حاجز 35 مليون مشترك.

ويحظى نجم النصر السعودي بالفعل بنحو 170 مليون مشترك في فيسبوك، و112 مليوناً على منصة إكس و637 مليونًا في منصة إنستغرام، وفي الإجمالي يمتلك ما يزيد عن مليار متابع في كل منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ما يجعله الشخص الأكثر جماهيرية في العالم.

ومن المنتظر أن يحقق رونالدو ثروة من منصته الجديدة، ويدفع المعلنون سعرًا محددًا إلى "يوتيوب، إذ يحصل صانع المحتوى أو صاحب القناة على 45% وتحصل المنصة نفسها على 55% الأخرى، وحصدت كل مقاطع الفيديو الخاصة بالنجم البرتغالي بالفعل أكثر من مليون مشاهدة لكل منها، ما يعني أن رونالدو سيكسب مبلغا كبيرا من أموال الإعلانات وحدها.