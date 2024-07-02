مفاجأة.. نجم النصر السعودي على رادار ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد يراقب عن كثب تطورات مستقبل إيمريك لابورت، مع نادي النصر السعودي، في ظل التقارير التي تحدثت مؤخرا عن رغبته في الرحيل عن دوري روشن، في الميركاتو الحالي.

وذكرت تقارير مؤخرا أن لابورت يدرس الرحيل عن النصر في الميركاتو الصيفي، رغم خروج اللاعب في تصريحات أخيرة نافيا هذا الأمر، قائلا: "وقعت على عقد مدته ثلاثة مواسم، ولدي التزام بهذا العقد مع نادي النصر، ولن أعلق على أي تكهنات".

ووفقا لما ذكره موقع "fichajes"، اليوم الثلاثاء، فإن "إدارة ريال مدريد أبدت اهتمامًا كبيرًا بمتابعة تطور أداء إيمريك لابورت خلال بطولة أمم أوروبا الحالية، حيث يُنظر إلى اللاعب الدولي الإسباني كتعزيز محتمل لخط دفاع الفريق بعد رحيل ناتشو فيرنانديز مؤخرًا".

وانتقل ناتشو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية إلى القادسية السعودي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع "الميرنغي".

وأوضح الموقع أنه "مع رحيل ناتشو، لم يتبقَ لدى الريال سوى ثلاثة مدافعين فقط، حيث تشير كل الدلائل إلى أن رافا مارين سيرحل خلال الأسابيع المقبلة، بالإضافة إلى ذلك، تساور النادي بعض الشكوك حول الحالة البدنية لكل من ديفيد ألابا وإيدير ميليتاو، حيث عانى كلا اللاعبين من إصابات خطيرة في الآونة الأخيرة".

وتابع التقرير: "يُقدم لابورت، بديلًا ذا خبرة وكفاءة عالية لتعزيز خط دفاع ريال مدريد، حيث يتمتع اللاعب بمسيرة مميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي، كما أنه يُعدّ عنصرًا أساسيًا في تشكيلة المنتخب الإسباني".

وشارك لابورت في فوز إسبانيا على جورجيا بنتيجة (4-1) مساء الأحد، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من اليورو.

وضرب المنتخب الإسباني، موعدا ناريا مع نظيره الألماني صاحب الأرض، في ربع النهائي، خلال المباراة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وانضم لابورت إلى صفوف النصر في صيف 2023 بموجب عقد يستمر حتى 2026 قادمًا من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

وشارك لابورت في 40 مباراة بمختلف المسابقات الموسم الماضي.

وسجل المدافع الإسباني 4 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.