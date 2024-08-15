كشفت مصادر مقربة من الاتحاد التونسي لكرة القدم أن الرئيس السابق للنادي الإفريقي كمال إيدير سيكون المرشح الأول لرئاسة مجلس تصريف الأعمال في الاتحاد خلال الأشهر الستة المقبلة قبل تنظيم الانتخابات في فبراير 2025.

وتعيش الكرة التونسية منذ شهر أكتوبر 2023 حالة من الفراغ الإداري التي تفاقمت بشكل متزايد خلال الأشهر الأخيرة وذلك بعد الفشل في إقامة انتخابات سابقة لأوانها في مناسبتين الأولى في 9 مارس والثانية في 11 مايو الماضيين.

ويستعد كمال إيدير الذي ترأس النادي الإفريقي بين عامي 2005 و2010 لرئاسة لجنة التسوية في الاتحاد التونسي والتي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 23 يوليو الماضي بعد نهاية مهمة المكتب المؤقت برئاسة واصف جليل النائب الأول للرئيس السابق للاتحاد وديع الجريء.

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وقالت مصادر مقربة من الاتحاد التونسي للعبة أن 3 أعضاء ستتم المصادقة عليهم في الساعات القادمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الإفريقي للعبة (كاف)، لرئاسة لجنة التسوية في الكرة التونسية والتي تمتد مهمتها حتى 31 يناير 2025 تاريخ البدء في الإعداد للجلسة الانتخابية لانتخاب مجلس إدارة قار يتولى شؤون الكرة في تونس لمدة 4 سنوات.

ويرأس اللجنة المؤقّتة كمال إيدير (72 عاما)، بمساعدة زكية برطاجي والشاذلي الرحماني.

وينتظر أن يتم تنصيب اللجنة الثلاثية رسميا يوم غد الجمعة في مقر الاتحاد التونسي لكرة القدم على أن تبدأ مهامها مطلع الأسبوع المقبل.

وترأس كمال إيدير، وهو دكتور في الصيدلة، النادي الإفريقي بين 2005 و2010 كما ترأس لجنة تنظيم بطولة العالم لكرة اليد تونس 2005، كما عمل خارج القطاع الرياضي في منصب مدير عام في وزارة الصحة التونسية.