حسم نوفاك ديوكوفيتش تأهله إلى ربع نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بتغلبه مساء الاثنين على الدنماركي هولغر رونه.

وفاز ديوكوفيتش بنتيجة 6-3 و6-4 و6-2 ليصعد إلى ربع النهائي للمرة 15 في تاريخه.

وفاز اللاعب الصربي البالغ من العمر 37 عامًا بأول 12 نقطة في المواجهة على الملعب الرئيسي أمام المصنف الخامس عشر. وباستثناء خطأ بسيط في نهاية المجموعة الثانية، كان اللاعب الصربي حاسما طوال المباراة.

وأهدر ديوكوفيتش ست نقاط لحسم المجموعة عندما هدد رونه لفترة وجيزة بإدراك التعادل في نهاية المجموعة الثانية، لكن النتيجة لم تكن موضع شك على الإطلاق.

وأظهر رونه صاحب الـ 21 عامًا لمحات من التألق أثارت هتافات باسمه من قبل الجماهير التي حضرت المباراة التي أقيمت تحت سقف الملعب الرئيسي في يوم ممطر آخر في جنوب غرب لندن.

وقال ديوكوفيتش الغاضب من هتافات الجماهير لرونه في مقابلة على جانب الملعب عقب المباراة "حسنا لجميع المشجعين الذين احترموا وبقوا هنا الليلة، أشكركم كثيرا من أعماق قلبي وأنا أقدر ذلك".

وأضاف "إلى كل هؤلاء الأشخاص الذين اختاروا عدم احترام اللاعب، وفي هذه الحالة هو أنا، أتمنى لكم ليلة سعيدة".

وواصل "أنا لا أقبل ذلك. أعلم أنهم كانوا يهتفون لرونه ولكن هذا العذر يمكن الاستناد إليه في صيحات الاستهجان أيضًا".

وأتم قائلًا "أشارك في بطولات التنس منذ أكثر من 20 عامًا. لذا ثق بي، أنا أعرف كل الحيل، وأنا أعلم كيف تسير الأمور".