لامين يامال شارك بإرادته.. الاتحاد الإسباني يصدم برشلونة

كتب: نور الدين ميفراني

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لن يعلن الحرب مع برشلونة حول قضية نجمه لامين يامال ومشاركته مصاباً أمام تركيا في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان الألماني هانزي فليك قد هاجم أطباء المنتخب الإسباني، بعد أن قاموا بحقن النجم الشاب بمسكنات للمشاركة في المباراة وهو ما أدى إلى تفاقم إصابته في الحوض وغيابه عن مباراة فالنسيا في الدوري الإسباني.

الاتحاد الإسباني يحسم موقفه

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن الاتحاد الإسباني لا يفهم الجدل الدائر حول القضية ويؤكد أن اللاعبين يغادرون معسكر المنتخب في حال شعورهم بأي انزعاج ويتم التواصل مع أطباء النادي إن لزم الأمر.

كما أكد الاتحاد الإسباني أن برشلونة لم يُجب عن رسالة إيتور كارنكا المدير الرياضي حول شرح آليات العمل كما فعلت 90% من الأندية.

وحول قضية لامين يامل أكد على كون فرلان غالان المعالج الطبيعي للمنتخب الإسباني هو نفسه الذي يعالجه في برشلونة وأن الأمر نوقش ضمن الطاقم الطبي، ولو كان المعالج يعلم بأي انزعاج لتم الإخبار بالأمر.

وحسب البرتوكول فإن أي لاعب شعر بانزعاج يغادر المنتخب كما حدث مع غافي لاعب برشلونة وفابيان رويز وبيريمي بينو.

وأكد فرلان غالان أن اللاعبين هم من يقررون البقاء في الملعب أو الخروج، بحسب ما يشعرون به، والجهاز الطبي سأل لامين يامال عن حالته قبل مباراة تركيا وتلقى رداً إيجابياً.

وعن غضب نجم برشلونة كان غاضباً من تغييره أمام تركيا، قال إنه أمر شائع بين اللاعبين حيث يرغبون في إكمال المباراة.