بعد بيان الاتحاد.. كيف تشاهد مباريات الدوري التونسي تلفزيونيا ورقميا؟

أثار الاتحاد التونسي لكرة القدم الكثير من التكهنات بشأن النقل التلفزيوني لمباريات الدوري التونسي للمحترفين لموسم2025 ـ 2026 الذي تبدأ منافساته يوم السبت 9 أغسطس بإجراء 4 مباريات ضمن الجولة الافتتاحية قبل استكمالها يوم الأحد العاشر من الشهر ذاته.

وجرت العادة أن تنقل قناتا الوطنية 1 والوطنية 2 التونسيتان، وهما القناتان العموميتان، إلى جانب قناة الكأس القطرية، مباريات الدوري ومسابقة الكأس منذ مواسم عدة، قبل أن تنظم منصة "ديوان سبورت" الرقمية لتنقل المباريات عبر تطبيق رقمي لمشتركيها.

وفي نهاية الموسم الماضي 2024 ـ 2025، انتهى عقد الاتحاد التونسي لكرة القدم مع منصة "ديوان سبورت"، ومع القنوات التلفزيونية التونسية وهو ما دفع اتحاد الكرة إلى الإعلان عن طلب عروض في الأسابيع الماضية ولكن لم تتقدم أي من القنوات للحصول على حقوق النقل التلفزيوني للمباريات للفترة بين 2025 و2028.

أخبار ذات علاقة الاتحاد التونسي لكرة القدم يعتمد نظاما جديدا لدوري المحترفين في 2025 ـ 2026

وأعلن اتحاد الكرة اليوم الخميس، وقبل يومين من انطلاق منافسات دوري المحترفين للموسم الجديد 2025 ـ 2026 أنه "بإمكان الأندية المستضيفة لمباريات الدوري إنتاج وبث المقابلات على منصاتها الرقمية الرسمية الخاصة إلى حين التفويت في حقوق البث الرقمي للمواسم الثلاثة القادمة والتي تم نشر طلب العروض الخاص بها يوم 6 أغسطس 2025.

تعلم الجامعة التونسية لكرة القدم أنه بإمكان الأندية المستضيفة لمباريات بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي... Posted by Fédération Tunisienne de Football on Thursday, August 7, 2025

وأعلن الاتحاد الجامعة أنه لم يوقع إلى حد الآن أي عقد تفويت في خصوص حقوق البث التلفزي للمباريات.

وأثار بيان الاتحاد جدلا كبيرا وتساؤلات غامضة ذهبت حد الحديث عن عدم نقل مباريات الجولة الافتتاحية، لكن مصدرا قريبا من اتحاد الكرة التونسي أكد لـ"إرم نيوز" إن الإعلان عن نقل المباريات على المنصات الرقمية للنوادي يتعلق بالبث الرقمي الذي كانت تملكه منصة "ديوان سبورت" التابعة لإذاعة ديوان أف أم (DIWAN FM).

أخبار ذات علاقة بعد الصفقات الجديدة .. هل يقدر الإفريقي على منافسة الترجي على الدوري التونسي؟

وتابع المصدر أن "عقد التلفزيون التونسي العمومي بقناتيه 1 و2 انتهى بالفعل في يونيو 2025 ولكن المشاورات لتجديده متواصلة ولا تلغي منح المؤسسة حقوق نقل المباريات في انتظار توقيع العقد الجديد لغاية يونيو 2028.

وستنقل القناتان الوطنية 1 والوطنية 2 يومي السبت والأحد 5 مباريات من الجولة الأولى للدوري يتصدرها لقاء مستقبل قابس والترجي، فضلا عن النادي الإفريقي ومستقبل المرسى.

وتنقل القناتان 3 مباريات أخرى من الدفعة الثانية والأخيرة من الجولة وذلك يوم الأحد.

أما بخصوص البث الرقمي على المنصات أو التطبيقات الالكترونية، فيمنح اتحاد الكرة الأندية مجانية إنتاج وبث مبارياتها إلى حين وصول عرض من إحدى المنصات الرقمية الخاصة.

ووفقا لمصدر قريب من الاتحاد، سيتم التوقف عن منح النوادي إنتاج وبث مبارياتها بشكل فوري بمجرد التعاقد مع منصة رقمية جديدة أو تجديد العقد مع منصة ديوان سبورت التي أمنت البث الرقمي للمواسم الثلاثة الماضية.

أخبار ذات علاقة في غياب الترجي.. أندية الدوري التونسي تُشعل أول أيام الانتقالات الصيفية

ويشار إلى أن عقد التلفزيون التونسي مع اتحاد الكرة سيتم تجديده وفق ما أفادت به بعض المصادر، في حين ستواصل قناة الدوري والكأس نقل المباريات بداية من الجولة الثانية يومي 16 و17 أغسطس الجاري.