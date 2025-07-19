إنفانتينو بعد الوصول إلى المغرب: أصبحتم بلدا رائدا في كرة القدم بعد مونديال 2022

أشاد السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتطور كرة القدم المغربية على الصعيدين الفردي والجماعي وبلوغ منتخب أسود الأطلس مكانة مرموقة بين أعتى المنتخبات في العالم وفق قوله.

ووصل إنفانتينو إلى المغرب اليوم السبت لحضور الأدوار الحاسمة من بطولة أمم إفريقيا للسيدات التي تقام بالمغرب وستدور اليوم آخر منافسات ربع النهائي فيها بعد أن تأهل أمس منتخبا المغرب ونيجيريا للدور نصف النهائي.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم، أعرب إنفانتينو عن سعادته بزيارة المغرب، وأشاد بحسن تنظيم البلاد للفعاليات والمسابقات الكروية الكبرى.

وقال رئيس الفيفا: "أنا في بيتي هنا في المغرب، هذا بمثابة بلدي، من دواعي سعادتي وسروري أن أكون هنا في بلد ينبض بكرة القدم، ويعيش على وقع هذه اللعبة الشعبية كل يوم".

صور وصول رئيس الفيفا السيد جياني ايفانتينو إلى المغرب 🇲🇦 Pictures of FIFA President Gianni Infantino's arrival in Morocco Posted by Fédération Royale Marocaine de Football on Saturday, July 19, 2025

وتابع: "المغرب أصبح فاعلا عالميا في مجال كرة القدم، وهو رائد في كرة القدم العالمية منذ مونديال قطر 2022، بفضل منتخب رجالي رائع ومنتخب للسيدات يلعب بشكل مذهل، أنتم رائدون أيضا في تنظيم المسابقات الكبرى بشكل استثنائي".

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وأكد إنفانتينو أن الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع، يقوم منذ سنوات بعمل كبير لتطوير كرة القدم في المغرب وأيضا في إفريقيا، مضيفا: "مازال هناك تواصل وتطور كبيرين في هذا العمل".

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وبخصوص تنظيم المغرب لكأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال، قال إنفانتينو: "كأس العالم 2030، التي نتطلع إليها جميعا عبر العالم، وهناك الكثير من الأمور في الأفق، وللفيفا مكتب أيضا هنا في الرباط، نحن ننتظر نجاح المغرب في تنظيم المونديال".

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وواصل: "كأس أمم أفريقيا للسيدات التي تنظم هنا في المغرب هي تأكيد جديد على نجاح الكرة في هذه البلاد، وقد حققت نجاحا كبيرا جماهيريا ورياضيا، وسنستضيف أيضا كأس العالم للسيدات لأقل من 17 سنة قريبا جدا هنا في المغرب، ولمدة خمس نسخ قادمة، وهو شيء استثنائي كذلك"، وفق قوله.