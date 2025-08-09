الإفريقي يهزم المرسى وتعادل محبط للترجي في افتتاح الدوري التونسي

افتتح النادي الإفريقي مشواره في الدوري التونسي للمحترفين لموسم 2025 ـ 2026 بالفوز على مستقبل المرسى (1 ـ 0) اليوم السبت على ملعب رادس الأولمبي.

وأحرز لاعب الوسط الشاب محمد الصادق محمود هدف الإفريقي الوحيد في الدقيقة 73 بعد تسديدة قوية هزت شباك الحارس سامي هلال.

وكان النادي الإفريقي، الذي خرج من الموسم الماضي بنتائج مخيبة للآمال ما فجّر موجة من الغضب واستقالة جماعية لمجلس الإدارة، بدأ المباراة بتشكيلة ضمت عددا من اللاعبين الجديد أمثال حسام بن علي وفراس شواط، كما تعاقد مع جهاز فني جديد بقيادة فوزي البنزرتي.

أخبار ذات علاقة بعد الصفقات الجديدة .. هل يقدر الإفريقي على منافسة الترجي على الدوري التونسي؟

ووجد الإفريقي صعوبات كبيرة في الشوط الأول، أمام ثبات لاعبي مستقبل المرسى، لكن أداء أصحاب الأرض تحسن في الشوط الثاني مع دخول محمد الصادق محمود مكان فيليب كينزومبي ليثمر الضغط الهجومي هدفا للاعب الوسط البديل حسم به نقاط المباراة الثلاثة.

وفي مباراة أخرى من الجولة الافتتاحية، سقط الترجي في فخ التعادل دون أهداف أمام مضيفه مستقبل قابس.

أخبار ذات علاقة بعد بيان الاتحاد.. كيف تشاهد مباريات الدوري التونسي تلفزيونيا ورقميا؟

وفرض الترجي، الذي خاض المباراة دون عدد من ركائزه الأساسية من بينهم يوسف بلايلي ويان ساس ورودريغو رودريغيز، سيطرة واضحة على المبارة منذ البداية لكن شهاب الجبالي وعبد الرحمان كوناتي وأشرف الجابري أهدروا كل الفرص التي بدت سانحة للتسجيل.

وفاز فريق شبيبة القيروان على مستقبل سليمان بهدف دون رد أحرزه أبدولاي كانو في الدقيقة الخامسة من الوقت محتسب بدلا من الضائع.

أخبار ذات علاقة سرّ مثير وراء مقاطعة يوسف بلايلي للترجي التونسي

وتعادل نجم المتلوي والنادي البنزرتي دون أهداف في رابع مباريات الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية.

وتقام غدا الأحد 4 مباريات أخرى في الجولة الأولى للدوري التونسي وتتصدرها مواجهة الاتحاد المنستيري والملعب التونسي في حين يلعب النجم الساحلي أمام شبيبة العمران ويواجه النادي الصفاقسي ترجي جرجيس.



