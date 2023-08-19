الدوري الإيطالي.. نابولي يستهل مشوار الحفاظ على لقبه بإسقاط فروزينوني (فيديو)

استهل فريق نابولي مشواره للحفاظ على لقب الدوري الإيطالي بفوزه على خصمه فروزينوني، بنتيجة (3-1)، في اللقاء الذي جمعهما، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وكان فروزينوني كالتشيو قد تقدم بهدف من ركلة جزاء، في الدقيقة السابعة من الشوط الأول، سجله عبدو هروي.

وتمكن ماتيو بوليتانو من تسجيل هدف التعادل لصالح نابولي، في الدقيقة 24.