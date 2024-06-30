موراتا يتلقى عرضًا من القادسية السعودي

كشفت تقارير صحفية أن ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، تلقى عرضًا من نادي القادسية السعودي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس"، فإن القادسية تقدم بعرض مغرٍ لموراتا، لكي ينضم إلى زميله في المنتخب الإسباني، ناتشو فيرنانديز، تحت قيادة مواطنهم المدرب ميتشيل، الذي سبق له ضمّ موراتا لريال مدريد العام 2008.

ويمتد عقد موراتا مع أتلتيكو مدريد، حتى 30 يونيو 2026.