موراتا يتلقى عرضًا من القادسية السعودي
كشفت تقارير صحفية أن ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد، تلقى عرضًا من نادي القادسية السعودي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "آس"، فإن القادسية تقدم بعرض مغرٍ لموراتا، لكي ينضم إلى زميله في المنتخب الإسباني، ناتشو فيرنانديز، تحت قيادة مواطنهم المدرب ميتشيل، الذي سبق له ضمّ موراتا لريال مدريد العام 2008.
ويمتد عقد موراتا مع أتلتيكو مدريد، حتى 30 يونيو 2026.
وأضاف التقرير: "يواجه ألفارو موراتا مفترق طرقٍ مهم في مسيرته الكروية، مع عدم ضمان مكانٍ أساسي في تشكيلة المدرب دييغو سيميوني، وتلقى عروضًا من أنديةٍ في السعودية وإيطاليا وتركيا، ويرجح أن يقرر مستقبله بعد بطولة يورو 2024".
وشارك موراتا في 48 مباراة رفقة أتلتيكو مدريد، في المسابقات جميعها خلال الموسم الأخير، ونجح في تسجيل 21 هدفًا وصناعة 5.
يُذكر أن مهاجم إسبانيا شارك في 3 مباريات، ضمن دور مجموعات يورو 2024، ونجح في تسجيل هدف أمام كرواتيا خلال الفوز (3-0)، وتنتظره اليوم مواجهة مهمة أمام جورجيا في ثمن النهائي.