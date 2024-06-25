رسميًا.. تحديد أول مواجهات ثمن نهائي يورو 2024

تأهل منتخب إيطاليا بشكل رسمي إلى ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" بعد تعادله في الوقت القاتل مع كرواتيا بنتيجة 1-1 مساء الاثنين في ختام المجموعة الثانية.

ورفع منتخب إيطاليا رصيده بهذا التعادل إلى 4 نقاط بقيادة المدرب القدير لوتشيانو سباليتي ليحجز وصافة ترتيب المجموعة بعدما فاز في الجولة الأولى على ألبانيا بنتيجة 2-1.

وتلقى المنتخب الإيطالي هزيمة وحيدة على يد إسبانيا بنتيجة 0-1 بهدف من نيران صديقة.