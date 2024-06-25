رسميًا.. تحديد أول مواجهات ثمن نهائي يورو 2024
تأهل منتخب إيطاليا بشكل رسمي إلى ثمن نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" بعد تعادله في الوقت القاتل مع كرواتيا بنتيجة 1-1 مساء الاثنين في ختام المجموعة الثانية.
ورفع منتخب إيطاليا رصيده بهذا التعادل إلى 4 نقاط بقيادة المدرب القدير لوتشيانو سباليتي ليحجز وصافة ترتيب المجموعة بعدما فاز في الجولة الأولى على ألبانيا بنتيجة 2-1.
وتلقى المنتخب الإيطالي هزيمة وحيدة على يد إسبانيا بنتيجة 0-1 بهدف من نيران صديقة.
وبهذه النتيجة، يلعب منتخب إيطاليا ضد سويسرا في ثمن نهائي يورو 2024 وهي أول مواجهة رسمية تم تحديدها في الأدوار الإقصائية للبطولة القارية.
وتقام المواجهة يوم السبت المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة بمدينة برلين.
وتأهلت منتخبات ألمانيا وإسبانيا والبرتغال أيضًا إلى ثمن النهائي بشكل رسمي.
ولم يتم تحديد أي مواجهة رسمية جديدة في دور الستة عشر بالبطولة القارية.