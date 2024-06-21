بعد الانفصال عن صلاح.. معاناة ساديو ماني تزداد
يبحث النجم السنغالي ساديو ماني عن استعادة بريقه مجددًا بعد فترات ابتعد خلالها عن مستواه المعهود وظهر أقل من أدائه الذي قدمه لسنوات مع ليفربول الإنجليزي.
ورغم أن ساديو ماني قرر الرحيل عن ليفربول بسبب شعوره بعدم التقدير المالي من جانب إدارة الريدز بالمقارنة مع زميله محمد صلاح نجم منتخب مصر، إلا أن ماني دفع ثمن الانفصال عن صلاح تحديدًا.
ولعبت ثنائية ماني وصلاح دورًا كبيرًا في تطور أداء النجم السنغالي وظهوره بأفضل مستوياته مع ليفربول بعكس ما حدث معه عقب رحيله عن صفوف الريدز.
وانضم ماني إلى ليفربول في صيف 2016 قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي والتحق به محمد صلاح بعدها بموسم واحد وصنع الثنائي إنجازات رائعة مع الريدز على رأسها تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وإعادة لقب الدوري الإنجليزي إلى آنفيلد.
وسجل ماني 120 هدفًا بقميص ليفربول وصنع 42 هدفًا لزملائه خلال 269 مباراة شارك بها في رحلة استمرت 6 أعوام كاملة مع الريدز.
ولكن توهج ماني كان في ظل تواجد غريمه محمد صلاح رغم الخلافات الكبيرة بينهما داخل صفوف الريدز وأدت في النهاية للتضحية بخدمات اللاعب السنغالي.
وأحرز ماني بجوار صلاح 107 أهداف خلال 5 مواسم كما صنع 37 هدفًا لزملائه وهو معدل لم يستطع النجم السنغالي الوصول إليه مجددًا.
وجاءت رحلة ساديو ماني مع بايرن ميونخ الألماني باهتة للغاية خلال موسم واحد قضاه النجم السنغالي في قلعة العملاق البافاري.
وسجل ماني 12 هدفًا مع بايرن ميونخ خلال 38 مباراة وقدم 6 تمريرات لزملائه في موسم 2022 – 2023.
ورحل ماني إلى النصر السعودي مطلع الموسم الماضي، وشارك النجم السنغالي خلال 46 مباراة وسجل 19 هدفًا وصنع 11 لزملائه.
وأصبح ساديو ماني مرشحًا للرحيل عن صفوف النصر خاصة في ظل غياب بصماته الإيجابية منذ انفصاله عن غريمه محمد صلاح الذي لعب دورًا كبيرًا في تحفيزه لتطوير مستواه.