بعد الانفصال عن صلاح.. معاناة ساديو ماني تزداد

يبحث النجم السنغالي ساديو ماني عن استعادة بريقه مجددًا بعد فترات ابتعد خلالها عن مستواه المعهود وظهر أقل من أدائه الذي قدمه لسنوات مع ليفربول الإنجليزي.

ورغم أن ساديو ماني قرر الرحيل عن ليفربول بسبب شعوره بعدم التقدير المالي من جانب إدارة الريدز بالمقارنة مع زميله محمد صلاح نجم منتخب مصر، إلا أن ماني دفع ثمن الانفصال عن صلاح تحديدًا.

ولعبت ثنائية ماني وصلاح دورًا كبيرًا في تطور أداء النجم السنغالي وظهوره بأفضل مستوياته مع ليفربول بعكس ما حدث معه عقب رحيله عن صفوف الريدز.