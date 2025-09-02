هل يقبل جمهور ليفربول عودة ألكسندر أرنولد؟

كتب – نور الدين ميفراني

قبل سحب قرعة دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، كان هناك لاعب واحد بالتحديد يتمنى الكثير من جماهير ليفربول رؤيته يزور ملعب "آنفيلد" في دور المجموعات، وهو ألكسندر أرنولد.

وغرد أحد المشجعين عبر منصة "إكس": "أحضروا مدريد إلى هنا، دعونا نمنح ترينت معاملة آنفيلد".

مع انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، كان على أرنولد أن يدرك أن مواجهة فريق طفولته، الذي قضى معه 20 عامًا وتوج خلالها بثمانية ألقاب كبرى وخاض أكثر من 350 مباراة مع الفريق الأول، ستكون تجربة عاطفية وصعبة.

وخلال سحب كاكا وزلاتان إبراهيموفيتش للكرات من الوعاء الأول في موناكو الأسبوع الماضي، بدا وكأن هناك شعورًا محتمًا بأن أرنولد سيواجه ليفربول مجددًا في بطولة ارتبط بها كلا الطرفين بذكريات خالدة.

ثم جاء الموعد المنتظر، حيث سُحب اسم ريال مدريد من الصندوق، وضغط كاكا على الزر الكبير، ليتم توجيه النادي الملكي نحو رحلة إلى "آنفيلد"، وسيعود أرنولد إلى الملعب الذي خاض فيه 175 مباراة بالقميص الأحمر يوم 4 نوفمبر المقبل.

ويعرف ستيف ماكمانامان جيدًا معنى الانتقال من ليفربول إلى ريال مدريد كلاعب نشأ في المدينة، ويرى أن عودة أرنولد إلى معقل "الريدز" ستكون اختبارًا حقيقيًا للاعب الدولي.

وقال ماكمانامان لصحيفة ديلي ميل سبورت: "عودة ترينت إلى آنفيلد كانت أمرًا لا مفر منه، لكن لم يتوقع أحد أن يحدث بهذه السرعة. ستكون مباراة عاطفية وصعبة بالنسبة له، فالجماهير ستمنحه استقبالًا جيدًا بلا شك، لكنها في الوقت نفسه تتطلع إلى فوز ليفربول".

وأضاف: "الأهم بالنسبة لليفربول أن اللقاء سيُقام على أرضه، في ليلة من ليالي آنفيلد. لقد واجهوا ريال مدريد كثيرًا في السنوات الأخيرة، لذا الأمر لن يكون غريبًا عليهم".

أما بالنسبة لبداية أرنولد في إسبانيا، فقد كانت متقلبة، حيث جلس على دكة البدلاء بقرار من المدرب تشابي ألونسو بعد مشاركته الأولى في الدوري الإسباني. لكنه عاد سريعًا إلى التشكيلة الأساسية أمام ريال مايوركا وقدم أداءً لافتًا أسهم في ريمونتادا مثيرة للفريق الملكي.

وأظهر اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا تنوعه في التمريرات على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو، حيث صنع هدفًا رائعًا لكيليان مبابي بتمريرة طولية متقنة، رغم أن الهدف أُلغي لاحقًا.

ونال أداؤه إشادة كبيرة من الجماهير ووسائل الإعلام الإسبانية، في تحول كامل بنسبة 180 درجة عن الانتقادات التي تعرض لها عقب مستواه أمام أوساسونا في الجولة الافتتاحية.

ويرى ماكمانامان أن كثيرين في إنجلترا تسرعوا في إصدار الأحكام على المدافع خلال فترة تأقلمه مع بطل أوروبا 15 مرة، مضيفًا: "أعتقد أن الكثير من الناس بالغوا في الأمر أكثر مما كان يجب".