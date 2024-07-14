الاتحاد السعودي يستهدف ضم نجم فنربخشة

كشفت تقارير صحفية أن نادي الاتحاد السعودي قدم عرضا لضم عرفان جان قهوجي، نجم فنربخشة التركي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

واقترن اسم الاتحاد الفترة الماضية بالعديد من النجوم الذين جاء على رأسهم الجزائري حسام عوار، لاعب روما الإيطالي والفرنسيان موسى ديابي، جناح أستون الإنجليزي ونبيل فقير، لاعب ريال بيتيس الإسباني.

ووفقا لما ذكره الصحفي التركي عثمان جنكيز، فإن نادي الاتحاد قدم عرضًا بقيمة 14 مليون يورو لنادي فنربخشة من أجل ضم لاعب الوسط التركي عرفان جان قهوجي، في الميركاتو الحالي.

وينتهي عقد عرفان مع فنربخشة الذي انضم إليه في 2021 قادماً من إسطنبول بشاك شهر، بنهاية صيف 2025، ويلعب للمنتخب التركي منذ 2018.

وسبق للاعب خط الوسط التركي اللعب سابقاً لأندية تركية عدة مثل غنتشلربيرليغي، أوفتاس سبور.

يذكر أن الاتحاد أعلن عن تعيين الفرنسي لوران بلان، مديرا فنيا للعميد، خلفا لمارسيلو غاياردو.

ولم يكشف الاتحاد عن تفاصيل التعاقد مع لوران بلان أو مدة التعاقد.

وقاد لوران بلان سابقا باريس سان جيرمان الفرنسي لتحقيق بطولتي الدوري والكأس أكثر من مرة، وخاض 488 مباراة في مسيرته، حقق الانتصار في 273، وتعادل في 82 لقاءً، وتعرض للهزيمة في 133، ومن أبرز محطاته التدريبية باريس سان جيرمان، ومارسيليا، وبوردو، والريان.