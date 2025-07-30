سبب رحيلك أنا وأنت نعرفه.. شوبير يهاجم أسطورة الزمالك (فيديو)

شن أحمد شوبير، نجم الأهلي المصري السابق، هجومًا قويًّا على جمال عبد الحميد، أسطورة الزمالك والأهلي الأسبق، بسبب حديث الأخير الدائم عن شعوره بالظلم من طريقة رحيله عن القلعة الحمراء.

وكان عبد الحميد خرج في تصريحات أخيرة منتقدًا الأهلي بطريقة قوية، قائلًا: "أنا عاشق الزمالك ومستحيل أحب الأهلي، فزت مع الفريق الأحمر بثماني بطولات وكنت هدافًا للفريق وأفضل لاعب في مصر وطردوني في الشارع، كيف أحب الأهلي وهو ألقى بي بهذه الطريقة وأنا أخلصت لهم".

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وتابع: "قالوا عني اتجهت للسهر وإنسان سيئ وفي النهاية سنتقابل في الآخرة وحقي سأحصل عليه، وأشكر الأهلي لأنه تركني أذهب وأتألق في الزمالك".

من جانبه، رد عليه شوبير في تصريحات عبر قناة "الأهلي"، قائلًا: "كابتن جمال عبد الحميد أصيب وانتقل إلى مستشفى السلام، وكان وقتها من أكبر المستشفيات في مصر، وأجرى له العملية أحد كبار جراحي مصر، الدكتور مصطفى الشرقاوي، تمت العملية بنجاح، وكانت الإصابة الحمد لله بسيطة، وظل الكابتن جمال في غرفة مطلة على النيل".

وأضاف: "الدكتور صرح بخروج جمال عبد الحميد من المستشفى، وكانت تكلفة المستشفى كاملة تتحملها إدارة النادي الأهلي، من البداية إلى النهاية، وأنا أيضًا أجريت عملية تركيب مسامير في الكتف، وكانت بسيطة وأزالها الأطباء دون جراحة، ولكن تحمل النادي الأهلي تكلفة خلع مسامير الكابتن جمال أيضًا وإداري النادي الأهلي هو من دفع المبلغ، وكذلك بعض محبي النادي، مثل الدكتور تيسير الهواري الذي أسهم ماليًّا أيضًا".

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وتابع شوبير: "كابتن جمال تم تجهيزه داخل النادي الأهلي بواسطة الكابتن أنور سلامة بناء على طلب من الجهاز الفني، وليس كما قيل بطلب من الكابتن جمال نفسه، لم يعلن أحد من الأهلي عن أسباب رحيله بعد ذلك، ولم تصدر أي تصريحات من الإدارة حول الموضوع".

وواصل: "الكابتن عبد العزيز عبد الشافي (زيزو) أخبرني أنه كان يعلم جيدًا بوجود اتصالات بين كابتن جمال وبين الكابتن أبو رجيلة والكابتن أحمد رفعت، نجوم الزمالك السابقين، وكنت أستطيع تسجيل المكالمات، لكنه فضل عدم القيام بذلك، فأرجوك كفاية يا كابتن جمال الحديث عن هذا الموضوع، وقل الحمد لله أنه أكرمك في الزمالك، وهذا كله في النهاية يعود للمرحلة التي لعبت فيها داخل الأهلي".

وواصل: "بالمناسبة، كابتن جمال شارك مع الأهلي في بطولة أفريقيا، رغم أنه لم يكن مسجلًا في قائمة الفريق، وفاز الأهلي بالبطولة في ذلك العام، ورغم رحيله، أرسل النادي مكافأته إلى منزله، كما حدث مع بقية اللاعبين الذين غادروا النادي، حيث حصل كل لاعب على كافة مستحقاته المالية ولم يبخل الأهلي على أي شخص".

واختتم شوبير تصريحاته: "قرار الاستغناء عنك يا كابتن جمال كان وجهة نظر فنية للجهاز الفني، وصاحب هذا القرار كان الكابتن محمود الجوهري، وهو نفسه مَن رشحك لاحقًا للانضمام إلى منتخب مصر، أرجو أن تغلق هذا الملف، الجميع يحترم اسمك وتاريخك، وأنا شخصيًّا أقدر زمالتك ولكن كفاية كلام في هذا الموضوع، قصة رحيلك من الأهلي الكل ساكت عنها، لكن أنا وأنت عارفين الحقيقة ولا يوجد أحد من النادي تكلم عنها".