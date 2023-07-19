تقرير: مانشستر سيتي يستهدف ضم رافينيا حال مغادرة رياض محرز

فيما قال سانتي أونا، عبر حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء، إن "مانشستر سيتي قد حدد البديل بالفعل، وهو البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة الحالي، حيث يعد اللاعب هدفًا رئيسًا للسيتي حال مغادرة رياض محرز".

وأشار إلى أن "برشلونة مستعد لسماع أي عرض، في ظل احتياج النادي الكتالوني للأموال، من أجل تسجيل الصفقات الجديدة وقيدها، وكذلك للتعاقد مع لاعبين جدد".

وانتقل رافينيا إلى برشلونة في الصيف الماضي قادمًا من ليدز يونايتد، وخاض 36 مباراة في الدوري الإسباني، بدأ منها 25 وسجل 7 أهداف وصنع 7 .