تقرير: مانشستر سيتي يستهدف ضم رافينيا حال مغادرة رياض محرز
كشف الإعلامي الرياضي سانتي أونا، الصحفي بشبكة "فوت ميركاتو"، عن سعي مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع البرازيلي رافينيا، نجم برشلونة، حال الاستقرار على رحيل الجزائري رياض محرز، في الميركاتو الحالي.
وأشارت تقارير مؤخرًا إلى تقدم النادي الأهلي السعودي بعرض رسمي يُقدر بـ18 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه أخرى كإضافات لضم محرز، فيما يريد مانشستر سيتي 30 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات النجم الجزائري.
فيما قال سانتي أونا، عبر حسابه على تويتر، اليوم الأربعاء، إن "مانشستر سيتي قد حدد البديل بالفعل، وهو البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة الحالي، حيث يعد اللاعب هدفًا رئيسًا للسيتي حال مغادرة رياض محرز".
وأشار إلى أن "برشلونة مستعد لسماع أي عرض، في ظل احتياج النادي الكتالوني للأموال، من أجل تسجيل الصفقات الجديدة وقيدها، وكذلك للتعاقد مع لاعبين جدد".
وانتقل رافينيا إلى برشلونة في الصيف الماضي قادمًا من ليدز يونايتد، وخاض 36 مباراة في الدوري الإسباني، بدأ منها 25 وسجل 7 أهداف وصنع 7 .