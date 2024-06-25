رسالة رائعة من رونالدو إلى ناتشو بعد إعلان رحيله (صورة)

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، رسالة مؤثرة إلى زميله السابق في ريال مدريد، ناتشو، بعد إعلان الأخير رحيله عن النادي الملكي الإسباني.

وأعلن ريال مدريد بطل إسبانيا وأوروبا، رحيل قائد دفاعه ناتشو "34 عاماً"، بعد مسيرة حافلة مع الفريق.

وعلق رونالدو على صورة ناتشو في منصة "إنستغرام"، بعد إعلان الأخير رحيله رسميًا.

وقال رونالدو في تعليقه: "أنت أحد أبطال تاريخ ريال مدريد العظيم، كن فخوراً بما حققته يا ناتشو!".