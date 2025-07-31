هدف الأردني يزن العرب الرائع في شباك برشلونة (فيديو)

سجل المدافع الأردني يزن العرب لاعب سيؤول الكوري الجنوبي هدفًا رائعًا في شباك برشلونة خلال مباراة الفريقين الودية بالعاصمة الكورية الجنوبية.

وتقدم برشلونة أولًا بهدفين للامين يامال وليفاندوفسكي قبل أن يقلص الفريق الكوري النتيجة، ثم ظهر يزن العرب بهدف التعادل الرائع.

ونجح لامين يامال في إعادة برشلونة للتقدم مجددًا بهدف جميل بعد دقائق من هدف يزن العرب.

من هو يزن العرب؟

يزن العرب ولد في 8 سبتمبر 1995 في العاصمة الأردنية عمان، ويلعب في مركز الدفاع في نادي سيؤول الكوري الجنوبي.

لعب يزن العرب سابقًا في أندية الجزيرة والوحدات واحترف في نادي سلاغور الماليزي والشرطة العراقي ومعيذر القطري.