بينتو قبل مباراة الإمارات وأوزبكستان: هدفنا تحقيق الفوز وثقتي كبيرة باللاعبين

اعترف باولو بينتو، مدرب منتخب الإمارات، بصعوبة مواجهة أوزبكستان في طشقند ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، غدًا الثلاثاء.

وقال المدرب البرتغالي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "مباراة أوزبكستان ستكون صعبة وقوية لأنها ستقام في أجواء مختلفة ووسط حضور جماهيري كبير، جهزنا اللاعبين من كافة النواحي وهدفنا تحقيق الفوز وثقتي كبيرة باللاعبين".

وتحتل الإمارات، التي تأهلت لكأس العالم مرة واحدة عام 1990 في إيطاليا، المركز الثالث في المجموعة الأولى من الدور الثالث بأربع نقاط متقدمة بفارق الأهداف عن قطر، وذلك بعد تعادلها 1-1 على أرضها مع كوريا الشمالية بالجولة الثالثة يوم الخميس الماضي.

وتتصدر أوزبكستان المجموعة بسبع نقاط متقدمة بفارق الأهداف عن إيران بعد ثلاث جولات.

وقال يحيى الغساني، لاعب الإمارات: "تنتظرنا مواجهة قوية للغاية في طشقند أمام فريق يلعب على أرضه وبين جماهيره. لكن نطمح في الفوز والعودة للانتصارات وحصد النقطة السابعة، لذلك علينا التركيز طوال المباراة".

وفازت الإمارات 3-1 على قطر في الدوحة ضمن الجولة الافتتاحية قبل أن تخسر على أرضها 1-صفر أمام إيران وتتعادل مع كوريا الشمالية.