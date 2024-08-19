وجه شقيق ضحية أحمد فتوح، صدمة إلى لاعب نادي الزمالك، الذي تسبب في وفاة شقيقه، وذلك على هامش المحاكمة التي عقدت للاعب الدولي مساء اليوم الاثنين.

وعقدت محكمة جنايات مطروح اليوم الاثنين، أولى جلسات اللاعب أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في واقعة تعاطي مواد مخدرة، وأيضا التسبب في وفاة مواطن عقب دهسه بسيارته.

وخلال محاكمة اليوم أكد شقيق ضحية فتوح، أن عائلة شقيقه لم تقبل الدية التي يتم الحديث عنها في وسائل الإعلام.

وقال للصحفيين المتواجدين في مقر المحكمة: "لم ولن نقبل الدية.. نحن 7 أفراد المعنيين بالقضية، والدة المجني عليه وزوجته وبناته الاثنتان وأنا واثنان أشقائي آخران، واتفقنا على عدم قبول الدية".

وأوضح: "حضر وفد من نادي الزمالك لتقديم واجب العزاء، ولم نتحدث في أي شيء إطلاقاً، ونشكرهم على حضورهم".

واختتم: "نحن كعائلة اتفقنا على عدم قبول الدية نهائيًا".

وقررت محكمة جنايات مطروح تأجيل جلسة محاكمة أحمد فتوح لاعب فريق نادي الزمالك إلى يوم 16 سبتمبر المقبل مع استمرار حبسه.

يذكر أن النيابة قالت في وقت سابق إنها اتخذت قرار حبس فتوح بعدما "ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونا تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق وحدثت وفاته".