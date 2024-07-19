علق نادي كاظمة الكويتي، لأول مرة على أزمة المباراة الودية الوهمية التي لعبها ضد تليفونات بني سويف، خلال معسكر الأول في مصر.

وتعرض كاظمة الكويتي لموقف محرج في معسكره التدريبي المقام حاليًا في مصر استعدادًا للموسم المقبل.

ونشر الحساب الرسمي لنادي كاظمة عبر موقع إكس صورًا لمباراة ودية خاضها الفريق، مساء أمس الخميس، أمام نادي تليفونات بني سويف الناشط في دوري القسم الثالث في مصر.

وأعلن النادي الكويتي فوزه على تليفونات بني سويف بنتيجة 7-1 ضمن معسكر كاظمة في محافظة الإسكندرية.

ولكن المفاجأة أن نادي تليفونات بني سويف نشر عبر صفحته الرسمية بيانًا نفى خلاله خوض مباراة ودية ضد نادي كاظمة الكويتي من الأساس.

ونشر نادي كاظمة بيانًا قال فيه إن الشركة المنظمة للمباراة هي من تسببت في هذا الخطأ، وعليها تحمل المسؤولية القانونية والجنائية، ثم الاعتذار.

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وفيما يلي بيان نادي كاظمة:

تابع نادي كاظمة الرياضي الأخبار المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن المباراة الودية التي أقيمت مساء الخميس 2024/7/18 أمام نادي تليفونات بني سويف انتهت بنتيجة 1/7 لصالح كاظمة، وذلك في إطار استعدادات الفريق للموسم الرياضي القادم وعليه يود النادي بيان الآتي:

-تقع مسؤولية تنظيم المعسكر التدريبي بكافة تفاصيله بما فيها المباريات الودية المقرر إقامتها بتاريخ 18 - 22 - 26 - 30 يوليو على الشركة المنظمة للمعسكر بموجب العقد الموقع بين النادي والشركة.

-لن تقام أي مباراة ودية قادمة دون موافقة رسمية معتمدة من مسؤولي الناديين.

-تتحمل الشركة المنظمة للمعسكر التدريبي المسؤولية القانونية والجزائية وما ترتب على هذا الخطأ من تأثير تجاه الناديين تلفونات بني سويف ونادي كاظمة.

-تقوم الشركة بنشر بيان رسمي عبر موقعها الرسمي في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المقروء مباشرة بعد نشر هذا البيان تعلن تحملها المسؤولية الكاملة عن هذا الخطأ، وتتقدم باعتذار رسمي للناديين، وتتعهد بعدم تكرار هذا الخطأ في المباريات القادمة، وفيما تبقى من مدة المعسكر.

يذكر أن نادي تليفونات بني سويف قال في بيانه إن فريقه لم يبدأ فترة الإعداد، ولم يخض أي مباريات ودية، معلنًا اتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص يستغل اسم النادي.

وأكد النادي المصري في بيان جديد أن هناك وكيل لاعبين يدعى سيد رياض انتحل صفقة ممثل نادي تليفونات بني سويف، وأجرى مباراة ودية أمام كاظمة.

وأضاف البيان: "سيتخذ النادي الإجراءات القانونية ضد هذا الشخص في أسرع وقت حفاظًا على الحقوق القانونية والأدبية للنادي، ونحذر من التعامل مع أي شخص أو شركة تعمل في المجال الرياضي تنتحل اسم النادي من دون إذن مسبق أو سند قانوني".