مفاجأة.. الأهلي المصري يوافق على رحيل نجمه

وقال مصدر داخل إدارة النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق أبدى موافقته على رحيل اللاعب ولا يمانع في بيعه بنهاية الموسم الجاري.

وتابع أن كولر طلب من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تعويضه بلاعب سوبر في فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف أن كولر أيضًا رحب برحيل عدد كبير من اللاعبين ولكن بشرط تواجد البديل الجيد حتى لا يتأثر الفريق.

وأتم بأن إدارة الأهلي أبلغت تاو بالموافقة على رحيله بشرط توفير عرض جيد للاعب وللنادي.